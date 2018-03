Monaco : Pellegri opéré et absent six semaines

Le nouveaumonégasque, Pietro Pellegri , seize ans et cinq petites minutes de Ligue 1 dans les jambes, n'augmentera pas son temps de jeu de sitôt.L'AS Monaco a annoncé lundi matin que son jeune attaquant, transféré du Genoa pour vingt millions d'euro cet hiver serait opéré mardi d'une pubalgie qui le tiendra éloigné des pelouses pendant six semaines. Le 16 février face à Dijon , Pellegri était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Monaco en Ligue 1 à seize ans et 336 jours.À cause de cette blessure, Pellegri ne deviendra pas le plus jeune buteur de l'histoire de l' ASM . Un record qui reste donc entre les mains de ce diable de Kylian Mbappé.