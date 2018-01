Monaco passe au diesel, Caen et Guingamp aux forceps

121

Résultats des matchs de 18h :

JB

Ils avaient sorti les tripes en première période, mais ont été submergés par la seconde vague dès la reprise des débats. Face au champion de France asémiste, les amateurs de Moulins-Yzeure (N2) ont planté deux fois, fait transpirer Fabinho & co, et se sont finalement inclinés (2-5) sous les coups de boutoir de Guido Carillo notamment (un triplé et un peno de filou obtenu en début de deuxième).À part ça, Guingamp l'a joué petit bras face à Niort (1-0, l'unique pion par Marcus Coco), et Hazebrouck (R1) a été sorti avec les honneurs par le Stade Malherbe de Caen (0-2). Chez les petits, l'AS Canet (N3) a fait valdinguer le modeste Sud Nivernais Imphy Decize (R1, 3-0), alors que l'équipe des Herbiers (National) a eu énormément de mal à venir à bout d'Angoulême (1-2 au bout de la prolongation). Dans le duel de N2, c'est Colomiers qui a tiré son épingle du jeu dans la séance des tirs au but face au Puy-en-Velay (1-1, 4-2 t.a.b.).Dire qu'il nous reste encore quinze matchs à vivre avant de boucler ces 32de finale... Plaisir.Moulins-Yzeure-2-5-Niort 1-0-Imphy Decize 3-0-Le Puy Foot 43 1-1 (4-2 aux t.a.b.)Hazebrouck-0-2Angoulême-1-2 (a.p.)