Monaco met les Verts dans le rouge

Monaco va mieux, et ne s'est pas privé pour enfoncer une AS Saint-Étienne malade. À Geoffroy-Guichard, les Verts ont pris très cher et perdu leur gardien Stéphane Ruffier, expulsé pour une protestation trop véhémente.

85

La classe de Thomas Lemar

Le coup de sang de Stéphane Ruffier

Geoffroy-Guichard en huis clos partiel, c'est triste. Saint-Étienne qui prend 4-0 à Geoffroy-Guichard à quelques encablures de Noël un vendredi soir, cela en devient déprimant. Les supporters stéphanois peuvent se pincer fort, cela ne changera rien : le cauchemar est bien réel. Saint-Étienne n'a plus gagné depuis mi-octobre et commence à enquiller les défaites humiliantes. En clair, l'habitué à la Ligue Europa est en train de se muer en candidat au maintien. Et l'erreur de casting Óscar García pourrait coûter très cher d'ici mai prochain. Quelque chose va devoir changer dans le Forez, et vite si possible.Dias Goncalves déborde côté droit. Une petite clameur se fait entendre dans un Geoffroy-Guichard pourtant en huis clos partiel. Au bout de sa course, le milieu offensif stéphanois n'a pourtant pas de vraie solution, et décide donc à l'arrache de centrer fort devant le but, au cas où. Pas né de la dernière pluie, Danijel Subašić ne s'embête pas, il repousse des deux poings. Quelques secondes plus tard, Thomas Lemar met en lumière la différence entre une AS Saint-Étienne sans idée et une AS Monaco qui se remet en place grâce à ses individualités. Au milieu de trois défenseurs, le gaucher s'incruste dans la surface et ajuste Stéphane Ruffier . Pas besoin d'aide. 2-0 pour les visiteurs après une demi-heure de jeu, et pas grand-chose à redire tant les locaux ont affiché leur faiblesse. Plombé d'entrée par un but de Djibril Sidibé (3), qui avait profité d'une opération portes ouvertes côté gauche de la défense, les Verts auraient sombré dès la 6minute sans un Ruffier vigilant face à Radamel Falcao lancé dans la profondeur. En réponse, les hommes de Julien Sablé n'ont offert qu'une reprise trop molle de Kévin Monnet-Paquet un peu avant la demi-heure de jeu. Trop peu pour inquiéter Monaco , et se rassurer.Il y a bien du mieux en début de second acte, avec quelques velléités offensives. Mais la maîtrise technique n'y est pas, Rémy Cabella ne font pas mieux qu'amener le ballon dans la surface monégasque sans se procurer de situations de tir. Contrairement à l' ASM qui, en contre, voit Baldé Keita allumer Ruffier, qui sauve provisoirement les siens du KO. Provisoirement, car dans la minute suivante, c'est Armageddon pour le peuple vert. Fabinho claque le 3pion, et le gardien de l' ASSE , estimant qu'il y a hors jeu, proteste de façon véhémente auprès de l'arbitre de touche. Carton rouge pour le gardien international, qui voit quelques minutes plus tard Baldé Keita fusiller son suppléant Jessy Moulin , à froid et sans aucun ballon touché (60). De la perspective stéphanoise, on peut appeler ça une soirée de merde, qui augure une saison pénible et angoissante, malgré l'éclair d' Hernani sur coup franc, bien repoussé par Subašić (64). À un quart d'heure du terme, Moulin parvient à s'en sortir deux fois devant Rony Lopes et épargne une nouvelleà ses supporters. Une consolation dérisoire pour un peuple vert qui se dirige vers des fêtes de fin d'année moroses.: Ruffier (expulsé 53) – Gabriel Silva , M'Bengue, Théophile-Catherine, Maïga – Hernani (Diousse, 64), Pajot – Monnet-Paquet, Cabella (Janko, 88), Dias (Moulin, 57) – Diony: Subašić – Jorge Jemerson , Glik, Sidibé – Lemar (Ghezzal, 67), Fabinho , Moutinho, Lopes (Diakhaby, 87) – Baldé Keita (Carrillo, 77), Falcao