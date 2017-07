Monaco : le spectre du mercato 2000

Les gestions post-titres ont toujours été mouvementées en Principauté. Été 2000, le dernier champion du siècle paie la rançon de son succès et laisse filer ses internationaux français, brisant la dynamique de ce qui aurait pu être la plus belle dream team de l'histoire du club.

Autre époque, mêmes méthodes

Flair et flop

Par Christophe Depincé

Tous propos recueillis par CD, sauf mention.

» Ces quatre mots, les supporters de l' ASM , habitués aux adieux hâtifs, les attendent souvent comme le graal. Ils ont été prononcés par Fabien Barthez un soir de mai 1999. Désigné comme le successeur de Schmeichel par Alex Ferguson, le divin chauve renonce à l' Angleterre , convaincu par le prince Albert – et une revalorisation salariale record – que sa légende personnelle doit définitivement s'écrire en Principauté. «» glisse alors le champion du monde. Mais un an plus tard, malgré un nouveau titre en rouge et blanc, quelque chose s'est brisé entre Barthez et Monaco . Le portier prétend dans la presse que Claude Puel l'a accusé d'avoir été acheté par un OM qui jouait sa peau. Un match resté dans les mémoires pour l'affaire du tunnel du Vélodrome où Gallardo a subi un guet-apens. «» , balancera même Pablo Contreras àUne version sans doute un brin extrême, mais révélatrice d'une cassure nette entre une partie du vestiaire et le capitaine monégasque. Philippe Léonard, latéral gauche de Monaco entre 1996 et 2003, se souvient lui d'un autre épisode, annonciateur d'une lassitude de certains cadres : «» Dans la foulée de cette fin de saison houleuse, Barthez signera à Manchester. Premier acte d'un mercato amer.Rybolovlev et Vasilyev n'ont rien inventé. Ils ont juste remis au goût du jour, avec plus d'efficacité et dans des proportions propres à l'époque, les vieilles recettes de Jean-Louis Campora , président historique de l' ASM : miser sur de jeunes talents exotiques, arroser les clubs de l'Hexagone pour acheter la paix fiscale et fournir les grands clubs européens en pépites formées ou post-formées. Barthez l'expliquait d'ailleurs àquelques semaines après son départ : «» En plus de leur gardien, les dirigeants consentent à laisser filer Trezeguet, Sagnol et Lamouchi. Soit deux champions du monde et d'Europe, un futur bleu et un international certes occasionnel, mais véritable métronome de l'équipe de Puel.Un métronome tenté par le challenge parmesan, mais aussi poussé vers la sortie : «» , reconnaîtra Lamouchi. Philippe Léonard se souvient de son départ comme d'un véritable coup dur : «» Maigre consolation : les ventes rapportent pas loin de 400 millions de francs (environ 60 millions d'euros) au club de la Principauté. De quoi faire de belles emplettes.Mais on ne peut pas toujours avoir le nez creux. Un an après avoir réalisé un mercato parfait avec les arrivées de Gallardo, Márquez et Simone, Monaco va se planter dans les grandes largeurs. D'abord en réinjectant la quasi-totalité du transfert de Trezeguet sur Nonda qui, s'il justifiera l'investissement sur le long terme, peinera les premiers mois à faire oublier le héros des Bleus. Davantage encore en misant une grosse partie du butin sur Jurietti, Dabo et Porato. Tous échoueront, de même que le vagabond Gravelaine, arrivé libre. Un recrutement bancal sanctionné par une piteuse onzième place en championnat et une campagne de Ligue des champions désastreuse.Philippe Léonard a vite compris que la saison serait galère : «» Du temps, Puel n'en aura pas et sera évincé au profit d'un autre néophyte : Didier Deschamps. Le dernier coup de maître du docteur Campora.