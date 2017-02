Monaco, le beurre et l'argent du beurre

Des grosses ventes chaque été, une constance sur le podium de Ligue 1, et désormais une dynamique explosive en 2017... Tout réussit à l'AS Monaco, qui parvient depuis trois ans à être l'un des meilleurs vendeurs d'Europe et une équipe qui se maintient sur l'échiquier européen. Ou comment allier la logique économique à l'ambition sportive. Pour combien de temps ?

Monaco, le Lorient du riche

Été meurtrier ?

Par Nicolas Jucha

» Consultant Ligue 1 pour beIN Sport, Éric Roy est admiratif face à l'AS Monaco. Comme beaucoup d'autres personnes probablement sceptiques, à l'été 2014, quand on nous annonçait que Dmitri Rybolvlev avait pris cher dans sa procédure de divorce et que, désormais, l'heure du mécénat sans contrepartie était révolue. Depuis, l'ASM a vendu au prix fort ses bijoux de famille : James Rodríguez (Real Madrid, 80 millions d'euros), Anthony Martial (Manchester United, 50 millions plus 30 de bonus) ou encore Geoffrey Kondogbia (Inter Milan, 40 millions hors bonus). Autant de lourdes plus-values sur des joueurs qui n'ont pas forcément explosé à l'étage supérieur, quand l'ASM, elle, continuait de tenir son cap sportif : deuxième de Ligue 1 en 2014, troisième en 2015 et 2016. Et éventuellement une première place au printemps si le groupe de Leonardo Jardim garde le cap cette année. Pour Roy, la politique monégasque ressemble à «» Pour un James, combien de Borja Lopez, Lacina Traoré ou Ivan Cavaleiro ? «» Et qui aujourd'hui apparaît comme l'un des tauliers monégasques quand en 2014, son transfert à neuf millions d'euros était vu comme surfacturé par Rennes. Idem pour Bernardo Silva à seize millions à l'hiver 2015, le Portugais étant peut-être aujourd'hui le meilleur joueur de l'effectif asémiste.» Recruté à l'été 2014 pour remplacer Claudio Ranieri , plus vraiment en phase avec sa direction, Leonardo Jardim a pourtant essuyé son lot de critiques à ses débuts : trop défensif, pas assez créatif. Alors que, cette saison, il évolue avec un quatuor offensif intenable, «, souligne Éric Roy.» Un technicien qui aura encore l'occasion de démontrer son niveau en Ligue des champions face au Manchester City de Pep Guardiola. «Mais pour pouvoir frayer au niveau européen, Éric Roy ne manque pas de souligner qu'il y a eu un investissement lourd dès 2013. «» Et pour lui, l'AS Monaco est aujourd'hui au sommet, mais ne pourra y être éternellement, sauf réussite extraordinaire. «» D'où l'idée que le Monaco de 2017 est un millésime que les Asémistes doivent savourer à sa juste valeur : performant, beau à voir jouer,. «» En espérant qu'il y aura un petit soupçon de réussite qui a, jusque-là, toujours été présent dans le projet monégasque. «