Monaco et Leipzig, ou la bataille de la plus-value

Monaco et Leipzig ne sont pas comme les autres clubs avec un riche propriétaire qui alimentent l'équipe avec la machine à billets. Sur le Rocher comme en Allemagne, la stratégie est maintenant aussi de voir l'argent revenir, entre formation et post-formation.

Leipzig ne vole pas de ses propres ailes

Retour sur investisseurs

Par Côme Tessier

Monaco et Leipzig ont beau avoir de riches propriétaires, leur été n'a pas été animé par la rubrique des arrivées mais plutôt celle des départs. Combien d'euros faut-il pour arracher Naby Keita ? Quelle somme est nécessaire pour récupérer un Bernardo Silva ou Benjamin Mendy ? Et surtout, à quel prix Monaco va-t-il accepter de lâcher Kylian Mbappé ? Les coffres bien remplis, les deux clubs suivent une même dynamique : celle de la post-formation et de la plus-value. Ils n'acceptent de vendre qu'au prix fort les talents qui ont brillé sous leurs couleurs. Une stratégie qui permet aussi bien de se construire un avenir radieux qu'une politique sportive cohérente et efficace, sans oublier de contourner le fair-play financier et autres règles malvenues. Quitte à en oublier le projet de départ des deux clubs, qui se retrouvent désormais à se battre l'un contre l'autre sur plus d'un tableau en commun.En venant à Markranstädt en 2009, Red Bull ne s'est pas acheté qu'une équipe première. La firme autrichienne a voulu être malin, agir avec finesse et une réelle envie de développement sportif. Plus que dans les joueurs et les noms, l'argent a donc été dépensé pour la mise en place d'un des meilleurs centres de formation en Allemagne, afin de drainer des talents venus de toute l'Allemagne de l'est, là où le paysage footballistique est un désert – pour le très haut niveau – depuis la réunification. Les choses ont bien fonctionné. Même Olaf Winkler l'avoue, «» . Certes, le président du conseil de surveillance du Lokomotive Leipzig a le regret que «» il y a quelques années, mais il nuance de suite avec le recul du phénomène aujourd'hui.Les joueurs reviennent peu à peu vers le Lok. L'ancien champion de RDA retrouve sa place dans le processus de formation au niveau local, tandis que le RB mène le train devant... en voyant désormais plus loin que le cœur de la Basse-Saxe. L'objectif n'est plus seulement de s'intéresser aux joueurs des environs. Red Bull va chercher ses nouveaux talents partout. Ainsi, à l'été 2015, Leipzig dépense une somme record auprès du Hertha Berlin pour un joueur de 15 ans, Elias Abouchabaka : 250 000 euros. La promesse de dynamiser l'est et redonner un club où les jeunes talents du coin peuvent se développer passe doucement à la trappe. Fin 2015, lors d'un match des U17, aucun joueur aligné n'est au club depuis plus de dix-huit mois, note un supporter du RB Leipzig sur son site. Sa conclusion est nette : «» Le paradigme n'est plus dans la formation pure et dure, mais dans l'investissement à grande échelle. À la monégasque.Sous l'impulsion de Ralf Rangnick , Leipzig prend en fait la roue de Monaco, qui se présente depuis 2014 comme le contre-modèle parmi les clubs gérés par des riches investisseurs. Dans la Principauté, Rybolovlev a commencé comme tous les autres : en misant fort et de suite sur des transferts ronflants et coûteux pour passer en un rien de temps de la Ligue 2 à la C1. Mais deux périls sont venus comme un seul homme en travers de son chemin : le fair-play financier et le verdict du divorce. Moins enclin à mettre la main au porte-feuille et contraint de faire avec un chiffre d'affaires assez faible et peu extensible, le proprio russe a adapté sa stratégie. En faisant venir à la fois Leonardo Jardim et Luis Campos (comme directeur sportif), il a pu remettre en route un trésor de guerre qu'il s'était offert en même temps que le club : le centre de formation.La Turbie n'avait besoin que d'un petit coup de pouce pour sortir de sa – relative – mise en sommeil et retrouvé une victoire en Gambardella cinq ans après la bande à Kurzawa. Chose faite, Monaco concentre son recrutement sur des profils jeunes, prometteurs... et donc plus intéressant à la sortie. Bernardo Silva , Bakayoko ou encore Fabinho coûtent assez peu et rapportent gros. Le club s'est fait expert en trois ans de la plus-value et doit aujourd'hui faire face à une concurrence qu'il a inspirée mais qui est bien mieux rodée encore. Red Bull avance ses pions avec un avantage de poids : son empire est une pieuvre qui s'étend au-delà de l'Europe, avec des pépites repérées et gérées dès le plus jeune âge dans des centres dédiés en Afrique et au Brésil. Mieux, Red Bull sait qu'il peut envoyer ses talents s'aguerrir au chaud, en Autriche, avant un éventuel grand saut en Bundesliga, comme Naby Keita ou Dayot Upamecano. Le match de la journée le plus important n'est donc finalement pas celui que l'on croit pour les deux clubs. Il aura lieu dès 15 h. Lorsque Monaco affrontera le RB Leipzig en Youth League, à quelques mètres seulement de la Red Bull Arena.