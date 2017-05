Monaco et le bénéfice de l’absence

Pas de Jemerson à Manchester City, sans Kamil Glik ni Radamel Falcao lors du huitième retour, Djibril Sidibé blessé et Tiémoué Bakayoko suspendu à Dortmund... En Ligue des champions, Leonardo Jardim doit souvent opter pour des seconds choix. Et n’a pas forcément à le regretter.

637

Gagner avec des remplaçants, la belle histoire

Falcao blessé ? Germain en confiance

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peu nombreux étaient ceux qui croyaient en lui. On lui promettait même l’enfer. Face à Sergio Agüero , Leroy Sané, Kevin De Bruyne ou Raheem Sterling , il allait se casser la gueule. Mordre la poussière. Perdre ses reins. Finir en miettes. Et puis finalement, Andrea Raggi a assuré. Pas pendant 90 minutes, son corps ne lui a pas permis. Mais durant plus d’une heure, l’Italien s’est efforcé de se mettre au niveau de celui qu’il remplaçait. Pas une mince affaire quand il s’agit de Kamil Glik , considéré par beaucoup comme le véritable patron de la défense monégasque. Celui qui tient la baraque. L’indispensable, pensait-on. C’était sous-estimer son suppléant, et oublier que des absences peuvent parfois réserver de bonnes surprises.Car pour le moment, Leonardo Jardim n’a pas regretté d’avoir à piocher dans la liste de ses seconds couteaux lorsqu'un titulaire habituel n’était pas là. Ce qui s’est toujours passé en Ligue des champions depuis la fin de la phase de groupes. Soit lors des deux duels avec Manchester City et celui à venir contre le Borussia Dortmund . Trop peu pour en tirer des conclusions ? Peut-être. Reste qu’on peut toujours constater les éventuels bénéfices que les blessures ou les suspensions peuvent engendrer. Cela concerne surtout la défense : l’entraîneur portugais a d’abord dû faire sans Jemerson pour le voyage en Angleterre , puis sans Glik sur le Rocher, à chaque fois pour accumulation de cartons jaunes. Alors oui, l’arrière-garde a tremblé, et parfois vrillé lors des deux confrontations. Intrinsèquement, un Monaco avec Raggi aligné d’entrée est moins bon. Mais ceforcé permet de renforcer une chose fondamentale dans le football : la cohésion d’équipe.Pour réussir une campagne de C1 quand on ne possède pas l’un des meilleurs effectifs du monde, il faut non seulement pouvoir compter sur davantage que onze joueurs, mais aussi être accompagné d’une ambiance de vestiaire impeccable. Le parallèle avec l’épopée de l’ ASM 2004 est facile, mais reste un bon exemple. Plus potes que partenaires, Ludovic Giuly, Fernando Morientes et consorts formaient une véritable famille. Outre le pragmatisme de Dider Deschamps, c’est cet état d’esprit qui avait permis à cettede rejoindre une finale inespérée et de réaliser des exploits contre le Real Madrid ou Chelsea . Or, ces liens ne peuvent se former que si les coiffeurs sentent qu’ils font partie du groupe et qu’ils peuvent avoir un rôle à jouer sur le terrain. La présence de Raggi en huitième de finale va exactement dans ce sens, tout comme le temps de jeu offert par Jardim à Nabil Dirar ou Morgan De Sanctis en championnat ou dans les coupes nationales. Dortmund , ce sont Sidibé et Tiémoué Bakaoyoko qui ne pourront pas tenir leur poste. Certes, le latéral n’est pas une valeur sûre défensivement parlant, mais son abattage offensif pourrait manquer. Et le rendement du milieu dans l'entrejeu également. Pas de problème : Almamy Touré et João Moutinho , ceux qui devraient logiquement prendre leur place, sont dans le bain (18 et 27 titularisations toutes compétitions confondues) et ressentent déjà la confiance de leur coach, qui gère pour l’instant parfaitement la situation et les états d’âme de chacun. À ce niveau, le Lusitanien peut d’ailleurs se féliciter d’avoir traversé la période «» sans aucune incidence. Elle a ainsi permis à Valère Germain , qui marche avant tout à la confiance, de ne pas gamberger et de ne pas réfléchir aux décisions de Jardim, qui lui préfère désormais le Colombien et Kylian Mbappé. Est-ce que les choses auraient été aussi simples si Radamel n’avait connu aucun pépin physique ? Pas sûr..., confiait ce dernier mi-décembre.» Du talent, bien entendu, mais pas que. Et quand on possède un banc qui ne demande qu’à faire partie d'un tel projet, il serait dommage de ne pas en profiter. Surtout si les absences peuvent offrir cette possibilité...