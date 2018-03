Monaco enfonce un peu plus Lille

Face à Lille, Monaco a longtemps souffert, mais a fini par s'imposer, 2-1.

L'ASM s'en sort bien

Le Rocher se réveille

Monaco (4-2-3-1) : Subašić – Sidibé, Glik, Jemerson, Raggi - Moutinho, Tielemans – Lopes (N'Doram, 88e), Lemar, Baldé (Jovetić, 46e) – Falcao (c) (Ghezzal, 76e). Entraîneur : Leonardo Jardim.



Lille (4-4-2) : Maignan - Ballo-Touré, Alonso, Soumaoro (Malcuit, 80e), Ié - Maia, Amadou (c), Benzia (Araujo, 75e), Mendes - Mothiba (Bahlouli, 75e), Pépé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Sur son banc, Leonardo Jardim serre rageusement le poing. L'entraîneur monégasque le sait, le but de Rony Lopes qu'il est en train de célébrer est d'une importance capitale. Juste avant la pause, alors que son équipe est menée d'un pion. Le but qui peut tout changer, en somme. Ce qu'il va d'ailleurs faire. Sévèrement bousculés jusque-là, les Monégasques reprennent confiance après cette égalisation. Et finiront par s'imposer grâce à un superbe lob de Jovetić. Presque sans surprise. Pour Monaco , c'est une nouvelle victoire. Pour Lille , une nouvelle contre-performance. Et les Lillois peuvent s'en mordre les doigts au vu de leur première période. Putain de sport cruel.Le second contre l'avant-dernier. Une équipe qui marche sur l'eau face à une autre en pleine crise. Bref, un écart de niveau colossal pour un match à sens unique. Enfin, en théorie. Dans la pratique, les choses s'avèrent très différentes. Car ce sont bien les Lillois, superbement organisés et combatifs, qui donnent le rythme de ce début de rencontre. Mieux, les Nordistes se permettent même de prendre l'avantage au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Mothiba. Méconnaissable, l' ASM continue de bégayer son football, incapable de se créer la moindre occasion dangereuse. Le LOSC , voyant son adversaire vaciller, tente de porter le coup de grâce, mais Subašić évite le naufrage. Avant que Rony Lopes enfile ses habits de sauveteur en égalisant juste avant la pause. Sur la première frappe cadrée monégasque. Appelons ça du réalisme.Appelons surtout ça le tournant du match. Le fameux moment clef. Celui qui change tout. Désormais, le doute a changé de camp pour s'installer dans les rangs lillois, pendant que les Monégasques, eux, se remettent à sentir le doux parfum de la confiance. À l'image de cette merveilleuse passe en profondeur de Moutinho à destination de Jovetić qui vient tromper Maignan d'un subtil ballon piqué. Cette fois, ça y est, le vent a définitivement tourné. Les hommes de Galtier ont beau de ne pas jeter les armes, ils savent le combat déjà perdu. La défaite est là, toute proche, inéluctable. Pourtant, dans les dernières minutes de la rencontre, les visiteurs tentent le tout pour le tout. En vain. Monaco valide un septième succès sur les neuf dernières journées, tandis que Lille enchaîne un septième match sans succès. En gros, l' ASM conforte sa seconde place et Lille continue de s'enfoncer dans les profondeurs du classement. Bref, voilà un match entre une équipe qui marche sur l'eau et une autre en pleine crise.