Monaco en passe de racheter le Cercle de Bruges

Élites reconnaissent élites.Dans la Venise du Nord, à l'ombre du populaire FC Bruges , on retrouve le Cercle éponyme. Moins connu, moins titré, il végète aujourd'hui en D2 belge et semble mal parti cette saison pour retrouver l'élite. Le salut des Flamands viendrait-il du Rocher ?» , pouvait-on lire ce mercredi sur le site du club principautaire. Une offre bien enregistrée de l'autre côté de la frontière, où l'on promet une réponse avant la fin du mois.Le Cercle Bruges estime pourtant ne pas bénéficier d'un traitement de faveur. Selon un communiqué du club, ce type de procédure serait devenu monnaie courante dans l'antichambre de l'élite belge : «[...]Les relations entre Brugeois et Monégasques sont déjà au beau fixe. Le Cercle compte en effet pas moins de quatre joueurs du Rocher actuellement en prêt dans son effectif ( Paul Nardi , Mehdi Beneddine, Raphaël Diarra et Tafsir Chérif). L'objectif à terme serait donc de faire des Vert et Noir un club satellite de l'actuel leader de Ligue 1.Selon les informations de la RTBF, des relations informelles existent entre les deux clubs depuis plusieurs années, via Filips Dhondt. L'ancien manager du Cercle a rejoint Monaco en 2012 en qualité de conseiller du vice-président Vadim Vasilyev, l'homme fort du boss Dmitry Rybolovlev Mais attention aux ambitions dévorantes, Dmitry ! Le dernier à avoir tenté de constituer une galaxie de clubs en partant de Belgique , c'est Roland Duchâtelet. Et aujourd'hui, il est loin d'être en odeur de sainteté.