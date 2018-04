Monaco en panne sèche, Lille coule Metz

Monaco a peut-être laissé filer la Ligue des champions en concédant à Louis-II un piètre 0-0 devant Amiens. Dans le duel de la peur, Lille bat Metz et remonte vers la 17e place. Bonne opération aussi pour Troyes, joli vainqueur de Caen.

À quoi joue Monaco ? Pas au football. Du moins plus vraiment depuis la claque reçue à Paris. Ce soir encore, les joueurs de Jardim n’ont quasiment rien réussi. Décalé par Falcao, Boschilia – principal animateur du début de match – envoie sa frappe au-dessus du but de Gurtner sur l’une des seules situations intéressantes de l’ ASM . Des Monégasques carrément bousculés par les Amiénois, qui prennent confiance au fil du match. Subašić doit même sortir le grand jeu pour dévier sur son poteau une magnifique reprise de Konaté à l’heure de jeu. Monaco, qui avait marqué lors de ses 53 derniers matchs à domicile, est incapable de faire la différence. Mis à part sur ce corner que Monconduit repousse sur sa ligne dans les derniers instants. Demi-finaliste de la dernière C1, l'AS Monaco peut sortir du podium dès demain en cas de victoire de l'OM contre Angers Une soirée sans enjeu et sous la pluie du côté de Bordeaux , ça vous dit ? Sankharé, lui, a accepté l’invitation et même lancé la première danse en reprenant une frappe de Kamano repoussée dans ses pieds par Reynet. Puis, c’est Sliti qui fait valser un à un les défenseurs bordelais, avant que Costil ne s’interpose sur sa frappe croisée à l’entrée de la surface. Poundjé, sur une passe en retrait foireuse à la 45minute, offre un ballon de but au Dijonnais Kwon, dont le lob est mal ajusté. La seconde période tourne à la séance de tirs au but : Sliti obtient d’abord un penalty et le convertit pour ramener le DFCO à hauteur, Kamano fait de même à l’entame du dernier quart d’heure pour remettre Bordeaux devant. Reynet est ensuite trompé par son défenseur Rosier sur un corner négocié n’importe comment. Bordeaux s’installe dans le confort du Top 10, Dijon reste douzième.Dans ce match entre deux équipes qui ne gagnent plus, c’est Troyes qui se remet en selle après une fin de match tendue. La première période ressemble à un combat de boxe. Santini, servi par Guilbert, envoie le premier uppercut en marquant d’une tête puissante, poussant l’ESTAC à la 19place. Mais en vingt minutes, les Aubois inversent la tendance et repoussent les Caennais dans leur coin : une bourde de Vercoutre sur un coup franc de Pelé, une reprise astucieuse de Nivet sur corner, et voilà les joueurs de Garande au bord du KO. Suk, entré en jeu quelques minutes plus tôt, se chargera d’éteindre définitivement la lumière d’une frappe enroulée au ras du poteau de Vercoutre. Avec panache, Troyes l’emporte et revient à deux points de la 17place.On sait à quoi va penser le Messin Georges Mandjeck au moment de s’endormir, ce soir. Son énorme frappe axiale en début de match aurait pu changer le scénario de la fin de saison, mais elle s’est échouée sur le poteau. Trois minutes plus tard, Araujo est trouvé par Pepe dans la surface messine et trompe Kawashima. Le gardien messin est ensuite décisif avant la pause en sauvant les siens devant Mothiba. Trop souvent naïfs cette saison, les Lillois se montrent prudents et piquent une deuxième fois dans le temps additionnel du premier acte grâce à Pépé, auteur d’un délice de frappe enroulée. Mais les fantômes du LOSC reviennent hanter les lieux dès le retour des vestiaires : Dossevi sert en retrait Roux, qui réduit le score. Classique. Metz pousse et court après une énième résurrection, mais Mollet se heurte à Maignan. Pour une fois, Lille ne craque pas et la délivrance intervient par Bissouma, qui trompe Kawashima en deux temps à la 78minute. Les hommes de Galtier sont à deux points de la 17place, occupée par le TFC 19de la phase retour, Strasbourg avait des choses à se faire pardonner par la belle Meinau, ce soir. Et c’est Saadi, le meilleur buteur du club, qui se pointe avec le bouquet de fleurs. D’une tête plongeante, il reprend un centre de Bahoken venu de la droite et ouvre la marque pour récompenser la première période emballante du Racing. Nice , toujours bien placé pour accrocher la Ligue Europa, revient mieux après la pause et obtient un penalty que Balotelli transforme sans trembler. Son trentième but en 48 matchs de L1. Le forcing niçois en fin de match ne suffit pas à faire craquer des Strasbourgeois qui voient le barragiste revenir à trois petits points. Pression.