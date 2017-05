Monaco-Dijon et Nice-Nancy décalés

Effet domino.À la suite du report du quart de finale aller Dortmund Monaco de Ligue des champions, reprogrammé ce jour à 18h45, le club de la principauté a demandé à la Ligue de décaler son match de championnat ce week-end afin de bénéficier de 72 heures de récupération. Requête acceptée, Monaco- Dijon aura lieu à 21h et non 17h.Autre conséquence, la rencontre Nice Nancy , initialement prévue samedi à 20h, se déroulera le même jour à 17h. Un changement probablement demandé par le groupe Canal Plus afin de conserver une affiche sur ce créneau horaire.Ces quatre heures de repos supplémentaires ne seront pas de trop pour les jambes monégasques qui s'apprêtent à se mesurer aux crampons de Cédric Varrault