Monaco confie Soualiho Meïté à Bordeaux

Renfort du mercato pour notre équipe professionnelle, @soualihomeite s'engage pour 6 mois sans option d'achat en provenance de l'@AS_Monaco https://t.co/Y2ALrMcIlB pic.twitter.com/or7AQ5kLnB — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 2 janvier 2018

Il n'est jamais trop tard pour faire un cadeau de Noël.Actuellement quinzièmes au classement, les Girondins de Bordeaux espèrent profiter de la trêve hivernale pour se refaire un mental et surtout un effectif. Et c'est dans cette optique que Jocelyn Gourvennec a vu Soualiho Meïté débarquer au Haillan ce mardi en provenance de l'AS Monaco , qui lui a confié la garde de son milieu de 23 ans jusqu'à la fin de la saison.Arrivé à Monaco l'été dernier contre un chèque de huit millions d'euros au nom du LOSC , Soualiho Meïté n'a jamais vraiment convaincu Leonardo Jardim qui ne l'a utilisé qu'à deux reprises en championnat et lors du dernier match (inutile) de Ligue des champions contre le FC Porto Bordeaux , le milieu de 23 ans va donc pouvoir retrouver du temps de jeu et une vieille connaissance en la personne de Lukas Lerager avec qui il formait une jolie doublette au milieu, la saison dernière, à Zulte Waregem.