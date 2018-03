Monaco claque Strasbourg

Grâce à trois buts inscrits avant la mi-temps, Monaco a confirmé sa position de dauphin en s'imposant devant Strasbourg. Les locaux n'ont pas déçu, mais l'ASM était tout simplement plus forte.

Falcao pas là ? Et alors ?

La dernière victoire du RCS contre l'ASM ? En 2002

Monaco (4-2-3-1) : Subašić – Sidibé (Touré, 64e), Glik, Jemerson, Raggi - Moutinho, Fabinho – Lopes, Lemar (Ghezzal 84e), Baldé (Tielemans, 79e) – Jovetić. Entraîneur : Jardim.



Strasbourg (4-3-3) : Oukidja – Lala (N'Dour, 82e), Koné, Martinez, Seka – Martin (Grimm, 65e), Aholou, Liénard – Blayac, Bahoken, Terrier (Corgnet, 46e). Entraîneur : Laurey.

Quelle était l'information de la soirée avant la rencontre ? Le retour de Radamel Falcao . Quel est l'enseignement du soir ? La présence du Colombien n'était pas nécessaire pour la 29journée de Ligue 1. Car sur la pelouse de Strasbourg , qui n'avait perdu que deux de ses onze dernières parties à domicile en championnat, l'AS Monaco a acquis sa victoire sans même que son avant-centre vedette ne bouge ses fesses du banc. À la pause, le Rocher menait en effet déjà de deux buts. Ce qui a engendré une victoire intéressante du champion en titre, dauphin du Paris Saint-Germain avec sept points d'avance provisoires sur l' Olympique de Marseille En bon favori, Monaco démarre tambour battant. Pas de round d'observation, pas de montée en puissance, seulement un gros tempo imposé dès le départ. Sur un centre de Sidibé, Jovetić ouvre donc la marque de la tête quelques minutes après le coup d'envoi. Peu après, Strasbourg échappe de peu au penalty, Koné touchant le ballon de la main dans sa propre surface. Ce qui ne signifie pas que les Alsaciens la jouent petit bras. L'égalisation de Bahoken, servi par Terrier, n'est d'ailleurs pas illogique. Problème : le promu craque une centaine de secondes plus tard, Lopes profitant du bon boulot de Baldé. Et malgré une barre transversale de Blayac, l' ASM trouve encore le chemin des filets grâce au sixième but en championnat de Fabinho , sur une nouvelle passe décisive de Baldé. Résultat : les 22 acteurs retournent aux vestiaires sur le score de 3-1 en faveur des visiteurs.Forts de leur avance, les hommes de Jardim sont bien conscients qu'ils ont fait le plus difficile. Après la pause, c'est donc Strasbourg qui se bouge pour transformer le tableau d'affichage. Mais la tête de Blayac passe au-dessus. En réponse, Jovetić touche le poteau à la suite d'une transmission de Lemar. Liénard, lui, croit obtenir un péno après une intervention de Touré... Sans résultat. Bahoken ? Sa frappe n'est pas cadrée. Un manque d'efficacité qui rappelle une statistique : le Racing n'a plus battu l' ASM , invaincue depuis depuis quatorze journées en Ligue 1, depuis novembre 2002. Une statistique destinée à se prolonger encore un peu, donc. Sans que Falcao n'y soit pour quelque chose.