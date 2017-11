Monaco au summum, Nantes sur le podium

Beaucoup de buts ce samedi soir en Ligue 1. Monaco se défoule contre Guingamp, tandis que Nantes s'invite sur le podium et que Troyes rebondit contre Strasbourg.

Par Kevin Charnay

Quand ça ne va pas fort, autant se réfugier dans ce que l'on connaît. Trois jours après le nul concédé à Istanbul en Ligue des champions, Leonardo Jardim se rassure contre Guingamp en revenant à son bon vieux 4-4-2. Un choix qui ne tarde pas à payer puisqu'au bout de dix minutes, Guido Carrillo célèbre sa première titularisation de la saison en balançant un énorme coup de casque au fond des filets. C'est le début des emmerdes pour Guingamp . Un quart d'heure plus tard, Monaco continue d'afficher la force de frappe de ses habituels remplaçants. Almamy Touré, déjà passeur décisif sur le premier but, déboule à pleine balle dans son couloir pour permettre à Adama Traoré de faire le break. Asphyxiés, les Guingampais craquent sur chaque accélération monégasque et ne sont en plus pas aidés par l'arbitre. Hors-jeu, Rony Lopes s'en va offrir le troisième but à Keita Baldé. Juste avant la pause, Fabinho convertit un pénalty logique, histoire d'alourdir la note. En 45 minutes, le match est plié. En seconde période, les Monégasques peuvent se permettre de gérer, et même sans forcer, de continuer le festival. Adama Traoré et Guido Carrillo profitent des portes ouvertes pour s'offrir leur doublé.Normalement, chaque samedi soir, La Ligue 1 nous réserve au moins un match bien flingué. Mais pas ce week-end. Pourtant, pendant plus de 80 minutes, on a bien cru que ce serait ce Montpellier Amiens . Mais deux superbes buts sont venus effacer ces 80 minutes de purge en un clin d'oeil. Il y'a 0-0 lorsque Giovanni Sio , entré en jeu quelques dix minutes plus tôt et chahuté par la Mosson, se retrouve seul face au gardien picard pour l'un des premières occasions franches de la rencontre. Alors qu'il fait mine d'envoyer une chiche, il lâche un amour de petit ballon piqué par-dessus Gurtner. Mais ce n'est pas fini. En tout fin de match, la défense montpelliéraine repousse un corner met à la mauvaise idée de l'envoyer sur Danilo Avelar . Le latéral brésilien se contorsionne pour envoyer un incroyable reprise de volée qui lobe Benjamin Lecomte . Merci messieurs.pour Nantes // Blin (60Gianelli Imbula, Max-Alain Gradel Andy Delort ... Le Téfécé a quand même de quoi faire, sur le papier. Pourtant c'est toujours aussi déprimant. Dès le début du match, les Nantais prennent clairement les commandes du match en s'installant dans le camp toulousain, en pressant, en récupérant le ballon haut, en gagnant tous les deuxièmes ballons, et en multipliant les centres. C'est donc dans la logique des choses que les Canaris ouvrent le score au quart d'heure de jeu. Bien servi par Emiliano Sala qui s'arrache pour centrer en retrait, Adrien Thomasson profite de l'apathie de la défense toulousaine pour pousser le ballon au fond des filets. Côté toulousain, pas de réaction. Les hommes de Pascal Dupraz continue de souffrir et peuvent s'estimer heureux de ne compter qu'un but de retard à la pause. A l'heure de jeu, un miracle se produit quand Alexis Blin égalise de la tête sur la première véritable opportunité du Téfécé. Mais les choses rentrent dans l'ordre très rapidement, sept minutes plus tard. Emiliano Sala s'arrache encore unes fois, cette fois pour marquer, histoire de célébrer comme il faut son centième match en Ligue 1. Nantes monte provisoirement sur le podium.Si Christophe Hérelle a décidé de faire du football, ce n'est certainement pour sortir d'un match cabossé de tous les côtés, sinon il aurait choisi un sport de combat. Pourtant, ce samedi soir, il a bien été forcé d'en prendre plein la tronche. C'est d'abord son propre coéquipier, Charles Traoré, qui lui fracasse la tête par mégarde en lui rentrant dedans sur un ballon aérien. Résultat : arcade ouverte. Quelques minutes plus tard, c'est l'attaquant strasbourgeois, Nuno Da Costa, qui lui colle son pied en pleine tête pour lui ouvrir le crâne. Mais le défenseur troyen est solide, et surtout, son sacrifice n'est pas vain. Da Costa est expulsé dès la demi-heure de jeu, ce qui permet alors aux Troyens de prendre le contrôle complet du match. En infériorité numérique, Strasbourg finit logiquement par craquer. Juste après le retour des vestiaires, Suk trouve la faille de la tête sur un ballon parfait de Traoré. Et un peu plus de cinq minutes plus tard, c'est Saif-Eddine Khaoui, intenable ce samedi soir, qui enfonce le clou. Et dans le temps additionnel, Adama Niane vient se faire son petit kif. Un succès qui fait du bien pour l'ESTAC, après quatre matchs sans victoire.