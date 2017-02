Monaco assure l'essentiel à Guingamp

Le match d'après était très important pour Monaco, dans la course au titre. Et les Monégasques ont répondu présent, malgré les crampes. Paris se déplacera donc à Marseille avec un peu plus de pression.

En Avant Guingamp 1-2 AS Monaco

On joue la 86minute au Stade du Roudourou. Kilian Mbappé, fraîchement entré en jeu, vient de partir comme une balle pour obtenir un penalty. Falcao, sur le banc, ne pourra pas se remettre en confiance après sa tentative manquée contre Manchester City . C'est donc Fabinho , 100% de réussite en carrière dans l'exercice, qui se présente face à Karl-Johan Johnsson . Un regard, une course d'élan, une panenka parfaitement effectuée, et voilà l'AS Monaco qui peut enfin souffler dans ce match ultra-important dans la course au titre. Pour la première fois de la saison, Guingamp , qui bat tous les gros, encaisse plus d'un but à domicile. Et Monaco prend six points d'avance sur le PSG en attendant le match contre l'OM dimanche soir.Pourtant, le début de match est compliqué pour les hommes de Leonardo Jardim . Dès la quatrième minute, le stade du Roudoudou croit à l'entame de jeu parfaite lorsque Yannis Salibur botte un coup franc direct. Malheureusement, le ballon échoue dans le petit filet. Même s'il y a pas mal de déchets dans le jeu breton, Guingamp est plus tranchant. Face à des Monégasques aux phases de possession stériles et en manque de vitesse dans les transmissions, les hommes d'Antoine Kombouaré font le choix de pratiquer un jeu direct. Pour faire sauter le pressing adverse, les Guingampais allongent rapidement sur Mustapha Diallo et s'attachent à bien jouer les seconds ballons.Une tactique presque payante, puisque c'est lui qui marque à la 21minute. But refusé logiquement pour une position de hors-jeu. Monaco a laissé passer l'orage et reprend rapidement le contrôle de la partie. Sur un coup franc dévié par Jimmy Briand Kamil Glik est là pour soulager tout le monde et ouvrir le score. Le septième but de la saison pour lui. De quoi réveiller ses partenaires, qui font parler peu à peu leur supériorité technique, à l'image d'un Bernardo Silva insaisissable et d'un Falcao solide dans les duels. Histoire de faire frissonner le Roudourou, le premier sort un coup du sombrero de l'espace sur Étienne Didot, tandis que le second est à deux doigts de caler une grosse retournée acrobatique pour doubler la mise.Mais Monaco n'a pas le jus pour nous livrer son récital offensif habituel. Fatigués par le déplacement à Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions cette semaine, les Monégasques ont tendance à gagner du temps à chaque arrêt de jeu pour souffler un peu. Dès le retour des vestiaires, Monaco passe en mode gestion, se contente de rester bien en place et de jouer les situations de contre-attaque à fond les ballons. Pour renforcer son milieu de terrain, Leonardo Jardim n'hésite pas longtemps à lancer Tiémoué Bakayoko à la place de Valère Germain , souvent en retard et peu inspiré cet après-midi.En face, les Guingampais sont revenus avec d'autres intentions après la pause. Dans un 4-4-2 bien plus offensif – Alexandre Mendy a remplacé Lucas Deaux –, les Bretons posent un peu plus le pied sur le ballon et parviennent à se montrer menaçants. Mais malheureusement, le bloc monégasque les empêche longtemps de se mettre en position de frappe. Il faut attendre la 67minute de jeu pour que Guingamp parvienne à se procurer une vraie occasion de but, après une bonne combinaison entre Coco, Marçal , Briand et Mendy. Ce manque de réalisme est forcément sanctionné par un contre. Cinq minutes avant la fin de la rencontre, Mbappé court vite, tombe, et Fabinho sanctionne. Le break est enfin fait. Le but d'Étienne Didot dans les derniers instants, aussi beau soit-il, ne change rien. Soulagement.