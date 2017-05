Monaco 2017 vs ASM 2000

Attaquants charismatiques, milieux complets, ailiers rapides, équipe sexy, organisation en 4-4-2, verticalité... L’équipe princière championne de France cette saison présente de fortes similitudes avec celle qui avait été sacrée il y a dix-sept ans. Mais certaines différences majeures sont à relever.

Une force identique ?

Márquez n'est pas Glik

Jardim et Puel, les jeunes au pouvoir

Par Florian Cadu

D’un côté, un onze Fabien Barthez Willy Sagnol , Philippe Christanval, Rafael Márquez, John Arne Riise – Ludovic Giuly, Sabri Lamouchi, Costinha, Marcelo Gallardo – David Trezeguet Marco Simone . De l’autre, une équipe Danijel Subašić - Djibril Sidibé, Kamil Glik , Jemerson, Benjamin Mendy – Bernardo Silva, Fabinho, Tiémoué Bakayoko, Thomas Lemar – Kylian Mbappé, Radamel Falcao . Deuxmonégasques qui ont roulé sur le championnat de France avec la meilleure attaque de l’Hexagone. Deuxqui ont enchanté le pays, chacune à son époque. La première en 2000. La seconde dix-sept ans plus tard.Voilà pour les points communs principaux. Mais ces derniers ne s’arrêtent pas là. Sans essayer de savoir quelle est la plus forte (cela n’aurait d’ailleurs pas vraiment de sens en sachant que le football a eu le temps d’évoluer en près de deux décennies), l’ASM 2000 et l’ASM 2017 présentent pas mal de similitudes. Dans l’aspect tactique, déjà. «, décrit Bruno Irles , champion avec le club princier en 2000.» Paradoxalement, c’est dans ce parallèle qu’on peut trouver une différence fondamentale. «, reprend Irles, qui a entraîné les jeunes de la Principauté (dont certains font actuellement partie de la première) entre 2005 et 2014.Un constat qui s’explique par le foot actuel, faisant la part belle à l’intensité et à la verticalité. Au détriment, parfois, de la possession. «, précise encore l’ancien entraîneur des U17 du club princier.» Pourtant, les schémas tactiques sont les mêmes sur le papier. Un 4-4-2 dans lequel le duo Fabinho-Bakayoko vaudrait la doublette Costinha-Lamouchi devant la défense, où les flèches Lemar-Silva correspondraient aux galants Giuly-Gualardo sur les ailes, et qui verrait le binôme Mbappé-Falcao se calquer sur les romantiques Simone-Trezeguet devant. Deux paires d’attaquants fabriquant d’ailleurs une ASM sexy qui plaît à tout le monde, même si Irles estime que l’opération séduction doit d’abord son succès au nom de Monaco, «» .Quid de l’esprit de groupe, qui dans les deux cas a permis au Rocher de former une petite famille plus qu’une simple équipe ? «, répond Irles, pas convaincu.» C’est là où Claude Puel , coach monégasque il y a dix-sept ans, et Leonardo Jardim peuvent être satisfaits. Chacun à leur manière, les deux techniciens ont su proposer un jeu flamboyant sans omettre les obligations défensives. Le tout en formant un bon mix entre des jeunes joueurs et d’autres éléments expérimentés. Ce qui reste la spécialité de Puel. Irles : «» À l’époque, Puel était resté après le titre, mais avait perdu Trezeguet, Lamouchi et Barthez. Comme si le Monaco actuel repartait avec Jardim et vendait Mbappé, Bakayoko et Subašić. Alors, on signe ?