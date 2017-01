Mon petit récap J22

Des buts un peu partout dans cette 22e journée confuse. Pas mal de joueurs MPG ont dû avoir des surprises ce matin en allant mater les résultats de leur ligue, et les bons élèves du weekend ne sont pas forcément ceux qui composent habituellement la tête du peloton.

0

La baffe du weekend

Un ingrat, des pénaltys et des défenseurs

À zapper, à garder

Les poissards

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sol a tremblé dès l'ouverture de la chasse. Vendredi soir, à Marseille , on attendait de voir le beau Patrice Evra avec son nouveau tricot. On espérait que Sanson rattrape son premier match moyen avec l'OM la semaine dernière contre Lyon en faisant la misère à son ancien club. On vibrait devant le feuilleton Payet, proche du dénouement, en se disant que le retour de Dimitri n'était plus qu'une question d'heures. Mais c'est Gomis qui est venu baffer tout le monde, en ouvrant le score dès la quatrième minute avant de planter son deuxième but nu quart d'heure plus tard. Marseille était à l'abri, mais la Panthère n'en avait pas assez, alors elle a envoyé un dernier coup de griffe à un suart d'heure du coup de sifflet final. Un triplé, son premier avec le maillot marseillais, et Gomis faisait oublier son Olympico un peu raté. Plus d'un mois après son dernier but en Ligue 1, Gomis redonne le sourire au Vieux Port et à ses coachs MPG, qui abordaient la suite de cette 22ème journée plutôt sereinement. Mais gare à l'excès de confiance. Car MPG est un monde sans foi ni loi, où il suffit d'un adversaire vicelard qui aligne Lees-Melou et Nolan Roux pour que tout l'édifice qui s'écroule. Yassine Benzia qui fête ses deux buts contre l'OL ? Bruno Genesio fronce les sourcils, et renvoie le Lillois face à sa conscience : «» Et comme un bon paquet des buteurs de la journée, Benzia a pu ajouter une perle à sa collection grâce à un pénalty. En face de lui, Lacazette l'habitué du genre a lui aussi planté le seul but lyonnais sur péno, tandis que d'autres joueurs qu'on avait plus vu marquer depuis quelques temps y sont également allés de leur tir à 11 mètres. Citons Silvio Ronny Rodelin , Flo Thauvin, Abdul Majeed Waris ou encore Nolan Roux , qui a carrément marqué un doublé sur pénalty. Dimanche soir au Parc des Princes, Cavani a mis son but hebdomadaire là encore sur pénalty. Une épidémie de fautes dans la surface. Sinon, les usual suspects Bernardo Silva , Baloelli, Pléa, Jimmy Briand ou le revenant Boudebouz ont eu droit à leur petit moment de gloire. Pour terminer, les rois de la compo MPG peuvent applaudir les défenseurs avec les buts de Rolando , celui du Rennais Gnagnon, ou celui de Loties pour Dijon . Car l'arrière-garde, ça ne sera pas qu'à éviter d'encaisser des buts MPG.Quand on a Anthony Lopes dans son équipe, on passe habituellement des soirées tranquilles, avec l'assurance d'avoir un but bien défendu. Mais le vilain 4 qu'il a pioché cette semaine le place en queue de peloton. Pareil pour le Guingampais Johnsson, bonne surprise de la première moitié de saison, un peu en délicatesse depuis. Pour rester sauf, ce weekend, il fallait par exemple faire confiance à Didillon, qui a eu 7, et Kevin Trapp aurait largement pu dépasser le 6 s'il ne s'était pas blessé et avait terminé le match. Niveau défense, le top de la 22ème journée, c'est Florentin Pogba , le frérot de la Pioche, qui a tout nettoyé et offert un but à Monnet-Paquet, et qui récolte un 8. Les Stéphanois sont d'ailleurs bien lotis puisque le milieu de terrain Hamouma réalise aussi une belle performance, tout comme le Niçois Cyprien ou le Marseillais Vainqueur, tous à 7 et qui ont du envoyer quelques buts MPG dans leurs ligues. Et en attaque, les naufrages se nomment Falcao ou Germain, ce qui est rare pour les Monégasques, mais aussi Toivonen ou Braithwaite, tous vissés au 4.C'est aussi fâcheux dans la vraie vie que sur MPG, Joffrey Cuffaut et Ismaël Traore ont pénalisé leurs équipes en marquant contre-leur-camp. Sans trop de conséquences pour le deuxième puisque Angers a quand même gagné, en revanche, le premier a plombé Nancy . Heureusement, les coachs MPG qui se sont précipités sur Cuffaut ou sur Traore au mercato ne se comptent pas par millions.