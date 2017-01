Mon petit récap'

Oui, Monaco a encore marqué jusqu'à plus soif. Oui, Cavani et Lacazette en ont planté deux. Ça, on commence à avoir l'habitude. Mais pour gagner à MPG ce weekend, il fallait avoir le nez creux et faire jouer des joueurs un peu plus confidentiels. Récapitulatif, pour savoir quel soldat de votre armée a mérité ses grades ou non.

Comme souvent quand il est dans un bon jour, Cavani a été irrésistible . Et la belle série des Nantais, transformés depuis l'arrivée de Sergio Conceição, n'a pas résisté au doublé de l'Uruguayen . Joueur le plus cher de MPG, rarement recruté pour moins d'une somme à trois chiffres et qui suscite toujours des folies lors des mercatos, il a mis ses heureux propriétaires à l'abri dès le début des débats en survolant le match de samedi 17 heures. De quoi démarrer le weekend du bon pied, en espérant que votre adversaire du jour n'ait pas anticipé le coup en lui glissant un râteau aussi fourbe que prévisible. Cavani est désormais haut perché au classement des buteurs avec 20 pions, et Thiago Silva a posé ce débat qui risque de devenir brûlant si le numéro 9 du PSG continue à ce rythme :Tous ceux qui ont réussi à mettre le grappin sur lui, tous les Nasser Al-Khelaïfi de MPG, prient évidemment pour que la fête continue. Quant à Lacazette, deuxième au classement des buteurs et au classement des joueurs les plus chers de MPG, il a attendu le dimanche soir pour boucler la boucle et planter son petit doublé à lui On pensait ne plus jamais entendre parler de lui, mais après six mois passés en Turquie, ce bon vieux Cheick Diabaté est revenu en Ligue 1 et a encore des jambes. Pour sa première apparition avec Metz, l'ancien bordelais a saccagé deux fois le but montpelliérain en cinq minutes et a offert le 2-0 aux siens. Pour permettre à Metz de quitter la dernière place du classement, c'est encore un peu juste. Mais pour ceux qui sont à deux doigts de démarrer une saison MPG et qui veulent un attaquant fiable et souvent sous-côté, c'est parfait. D'autant plus qu'après ce coup d'éclat, Diabaté a déclaré à la presse qu'il était revenu en France pour tout casser et qu'il ne comptait pas s'arrêter là :Et sinon, il faudra un Cheikh de combien pour l'embrigader sur MPG ? Le prix de départ est fixé à 12 millions. Ayons aussi une pensée pour Yohann Gourcuff, qui a marqué et permis aux Rennais de rentrer avec le point du nul.C'est devenu l'une des vérités incontestables de cette saison, ceux qui sont allés fouiller du côté de Monaco se régalent. Nouvelle journée, et donc nouveau carton pour les hommes de Jardim qui ont troué quatre fois les Lorientais. Et si les coachs MPG pensent rarement à choper Gabriel Boschilia, auteur d'un doublé hier, ils sont beaucoup plus nombreux à se battre pour Valère Germain. Une bonne idée, puisque le petit blond plante régulièrement et a amené deux buts ce weekend. Sinon, la 21ème journée a honoré les héros ordinaires, ceux qu'on a pas forcément l'habitude de voir, et donc de recruter à Mon petit gazon. De Arnaud Souquet à Mustapha Diallo en passant par Valentin Vada, bref, plutôt le genre de joueurs qu'on récupère après trois tours de mercatos quand tous les gros bonnets à leur poste ont déjà été pris. Et pour marquer des buts MPG, Du côté des joueurs qui ont récolté un joli 7, citons les têtes d'affiche Falcao, Gonalons ou encore Tolisso, mais aussi les Cyprien ou Lucas. Et pour bétonner derrière, Enyeama a fait une performance plus que solide, et aurait été parfaitement épaulé dans une équipe avec Meunier, Glik, Fabinho et Loïc Perrin.C'était prévisible en le voyant s'avance face aux Monégasques, mais Benjamin Lecomte s'est troué. Un premier but encaissé après une sortie aérienne un peu nulle, deux petits ponts, et un but à cause d'une de ses relances ratées où il ne plonge même pas. En bref, ceux qui ont eu la mauvaise idée de l'aligner ont récupéré une belle ancre pour toucher le fond, et Lecomte a récolté son 4 et son bonnet d'âne. La défense nantaise, qui n'a pourtant cédé que sur les deux buts de Cavani, a elle aussi reçu des notes carabinées avec Dubois, Djidji, Diego Carlos et Lucas Lima à 4, la même note que Amine ou Emiliano Sala à l'autre bout du terrain. Et en attaque, le weekend a été compliqué pour Balotelli, Majeed Waris ou Gomis, eux aussi tous scotchés à la barre du 4.