Momo Sissoko signe au Mexique

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a des footballeurs dont on oublie parfois qu'ils jouent encore.Mohamed Sissoko en fait partie. L'international malien avait commencé sa carrière à Valence avant de rejoindre Liverpool , puis la Juventus et plus tard le PSG . Depuis, on entendait plus vraiment parlé de Momo , qui s'était pourtant aventuré en Inde , en Chine ou encore en Indonésie . Mais le Christophe Colomb du ballon rond va découvrir un énième championnat. À 32 ans, le milieu de terrain a signé à l' Atlético de San Luis, club de deuxième division mexicaine, ce samedi.Avant de partir en Antarctique l'année prochaine ?