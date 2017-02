Momo Sissoko de retour en Europe, en Serie B

0

AL

Mohamed Sissoko est un précurseur : il est parti jouer en Chine Le Franco-Malien a beaucoup voyagé dans sa carrière : en douze ans en Europe, Sissoko a connu Valence, Liverpool , la Juventus , Paris, la Fiorentina Anderlecht et Levante . Après ces pérégrinations sur le Vieux Continent, Momo s'est laissé attirer par les sirènes de l'Extrême-Orient. Après quelques mois au Shanghai Shenhua, il est descendu au sud, dans l'autre championnat qui monte de ce côté du globe, l'Indian Super League. Du 1octobre 2016 au 1janvier de cette année, il défendait les couleurs de Pune City.Depuis le début de cette année, Sissoko a quitté le club et était donc à la recherche d'un nouveau point de chute. C'est en Serie B qu'il l'a trouvé : le club de Ternana a officialisé ce vendredi l'arrivée du joueur, qui a signé un contrat de six mois avec l'actuel avant-dernier de Serie B.