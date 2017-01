Mollo signe au Zénith

59

Йоан Молло: "Крылья" навсегда останутся в моем сердцеhttps://t.co/zdYwC1ZzU7 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À l'été 2015, la Ligue 1 n'a pas seulement perdu les oreilles décollées de Lucas Digne , elle a aussi -et surtout - dit au revoir à Yohan Mollo qui avait quitté l'ASSE pour rejoindre la formation de Krylya Sovetov en D1 russe.En un an et demi en Russie, le milieu de terrain a disputé trente-huit matchs. Cette saison, il a déjà inscrit cinq buts en douze rencontres de championnat. Suffisant pour taper dans l'œil des recruteurs du Zénith Saint-Pétersbourg. Un accord vient d'être trouvé entre l'ogre local et le Krylia Sovietov pour un transfert du joueur. Pour l'instant, aucune précision concernant le montant de la transaction n'est donnée mais plusieurs médias russes parlent d'une somme avoisinant les trois millions d'euros., a déclaré Yohan Mollo sur le site du club.. »Le Zénith, une étape obligée avant un départ en Chine.