Mohamed Aboutreika soupçonné de terrorisme

JD

Rares sont les joueurs qui ont réussi à passer du football à la politique avec succès. Pour l'ancien Pharaon double vainqueur de la CAN, c'est même tout le contraire qui est en train de se produire.En 2012, alors qu'il revient au club cairote d'El Ahly, Mohamed Aboutreika apporte publiquement son soutien à Mohamed Morsi, le candidat du parti des Frères musulmans à l'élection présidentielle de 2012. Un an après son élection, Morsi est destitué par les troupes du général Al-Sissi. Le parti des Frères musulmans est alors classé comme organisation terroriste et une politique de répression s'installe.C'est là que les ennuis commencent pour Aboutreika. Son soutien public à la campagne de Morsi lui confère le peu enviable statut de terroriste présumé. Une décision confirmée ce mardi par un tribunal cairote. Les conséquences de cette loi anti-terroriste datant de 2015 sont fâcheuses : interdiction de quitter le territoire, retrait du passeport, gel des avoirs. L'avocat du quintuple vainqueur de la Ligue des champions africaine continue de clamer l'innocence de son client.Si ses anciens partenaires parviennent à aller chercher un huitième trophée continental, il y a peu de chances que Mohamed Aboutreika soit là pour les voir le soulever.