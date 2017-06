Modrić, icône en péril

Tenant d'informations essentielles pour incriminer Zdravko Mamić, ancien président du Dinamo Zagreb et parrain officieux d'un football croate noyé dans la corruption, Luka Modrić a préféré se taire alors qu'il était auditionné par la justice. Et se retrouve visé par une enquête pour faux témoignage, tandis que l'opinion publique croate enterre petit à petit son image de footballeur modèle.

Les liaisons dangereuses

Le système Mamić

De l’indignation à l’oubli

Par Adrien Candau

Propos de Zvonko Alač recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Luka Modrić bégaie, bute sur les mots et s’agite sur sa chaise, comme un enfant pris en train de faire une bêtise. Le procureur Tonči Petković, chargé d'instruire le procès de Zdravko Mamić, ex-président du Dinamo Zagreb soupçonné d'avoir détourné plus de 15 millions d'euros des caisses du club, vient de faire écouter au milieu du Real Madrid le témoignage qu'il a fourni l'année dernière aux enquêteurs. Le milieu madrilène y évoquait son transfert pour Tottenham en 2008 : une transaction où il devait récupérer près de la moitié du montant payé par le club anglais au Dinamo Zagreb, soit 10,5 millions d'euros. Une somme qu'il a avoué avoir ensuite reversée dans sa quasi-intégralité à la famille Mamić, en toute illégalité. Un transfert de fonds aux modalités étranges, dont Luka Modrić n'a bizarrement plus aucun souvenir à présent. Signe que le pouvoir d'influence de Zdravko Mamić est capable de faire vaciller jusqu'aux plus grandes icônes du football croate.Pourtant, il y a neuf ans, Luka Modrić a simplement fait comme tout le monde – ou presque – au Dinamo Zagreb . Il a reçu, au début de sa carrière, un coup de main financier de Mamić, en échange de quoi il lui garantissait de partager ses revenus avec lui. Une pratique à la base même du système Mamić, facilitée par son entrée dans l'organigramme du Dinamo en 2003. Être au cœur du Dinamo lui a permis de signer de nombreux accords similaires avec des footballeurs du club, lui qui n'est en aucune façon agent de joueur.Modrić, lui, a touché 10,5 des 21 millions d’euros versés par Tottenham au Dinamo pour le recruter, mais n’en aurait gardé que 2, le reste finissant dans les poches de Mamić et de la famille de celui-ci. En 2015, il avait déclaré aux enquêteurs que cet accord visant à partager les primes de son transfert à Londres avait été antidaté et signé alors qu'il évoluait déjà à Tottenham. Rien de bien légal là-dedans, évidemment. Deux ans plus tard, le numéro 19 du Real prétend désormais avoir signé dès 2004 une annexe avec Mamić, alors vice-président du Dinamo depuis 2003, prévoyant qu'il lui verserait la moitié des primes de transferts qu'il recevrait par la suite.Un imbroglio financier et juridique que Modrić légitime donc en revenant sur ses précédentes déclarations, afin de ne pas embarrasser son sulfureux mentor. Et tant pis si le magicien croate écope dans la foulée d'une enquête pour faux témoignage. Rien de très surprenant selon Zvonko Alač, journaliste de l', un des rares médias d'opposition en Croatie . «» Un protecteur aux pratiques douteuses, que le meneur croate serait également peu enclin à dénoncer, par peur d'éventuelles représailles de son mentor, dont l'influence et les connections vont bien au-delà du monde du football : «» , avance Zvonko Alač.Coïncidence troublante, Dejan Lovren, un autre protégé de Mamić appelé à témoigner la semaine dernière au procès de l'ex-président du Dinamo, a vu son appartement à Zagreb cambriolé le 15 juin. Un incident que certains médias locaux interprètent comme une forme d'avertissement à l'égard du joueur de Liverpool, afin qu'il ne dévoile rien de substantiel lors de son audition.Quelle que soit l'issue du procès, l'image de Luka Modrić dans l'opinion publique croate s'est, elle, sévèrement détériorée. Dans plusieurs villes du pays, comme Zagreb ou Zadar, de nombreux graffitis l’injurient ou le menacent. Comme si son soutien envers Mamić avait subitement balayé son image de gendre idéal du football croate. «, explique Zvonko Alač.Même si, en définitive, la passion pourrait bien malgré tout encore l'emporter sur la raison. «» En attendant, Zdravko Mamić a réussi à faire reporter le témoignage de Dejan Lovren à septembre, en annonçant se séparer de ses avocats, perturbant ainsi le déroulement de la procédure judiciaire. Un report en forme de nouveau rebondissement pour un procès dont la rupture des Croates avec Modrić pourrait être annonciatrice de nouvelles lignes de fractures entre les dirigeants et stars du football local et les supporters.