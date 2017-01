Modrić et Marcelo à l'infirmerie

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

? »Si Zizou avait répondu «» , on lui aurait fièrement annoncé la victoire de son Real Madrid adoré contre Malaga . Avec un doublé du sauveur de service, Sergio Ramos , pour que la fête soit totale. En revanche, du côté des mauvaises, il y a ces blessés en cascade avec le Croate Luka Modrić et le Brésilien Marcelo , tous les deux sortis en cours de match à cause de leurs bobos. Lors de la conférence de presse d'après-match, Zidane a tenté d'éclaircir un peu la situation, sans pour autant aller très loin dans les précisions : «» En effet, si Modrić a joué presque la totalité du match, Marcelo a du quitter la pelouse dès la 25ème minute.Le comble, c'est que ni Danilo , ni Coentrao, ni Carvajal, tous les autres latéraux du Real, n'étaient sur la feuille de match. Tous blessés.