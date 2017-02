Modeste tape les 50 buts en Bundesliga

0

MB

Les gros yeux. Anthony Modeste est en forme. Une nouvelle fois buteur sur la pelouse de Fribourg (1-2), l'attaquant français de Cologne a inscrit dimanche son quinzième but de la saison en Bundesliga. Mieux, il s'agit là du cinquantième but de sa carrière dans le championnat d' Allemagne Problème, si Modeste va bien, Cologne vient d'enregistrer sa deuxième défaite consécutive en championnat et n'a pas profité de la défaite du Hertha Berlin à Schalke samedi (0-2).