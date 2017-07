Modeste ira bien en Chine

1

AH

Un mercato débridé.Les clubs chinois sont fous et dépensent sans compter. Dernière folie en date ? La nouvelle proposition du Tianjin Quanjian de 37 millions d'euros pour s'attacher les services d' Anthony Modeste Gelées depuis le 28 juin, les négociations entre le club chinois et le FC Cologne ont repris.Le club allemand aurait ainsi accepté de recevoir l'indemnité de transfert en plusieurs fois. Selon, l'attaquant français aurait même déjà paraphé son contrat de quatre ans assorti d'un salaire annuel de onze millions d'euros.Un salaire on ne peut plus modeste.