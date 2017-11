Modène fait faillite

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Modène, c’est fini.L’histoire de Modène s’achève après plus d’un siècle d’existence et vingt-huit saisons parmi l’élite italienne. Criblé de dettes et incapable de payer ses joueurs, le club d’Émilie-Romagne ne finira pas sa saison en Serie C. «» , explique Pasquale Marino, un juge du tribunal sportif de la Fédération italienne.Les matchs disputés par Modène cette saison seront donc annulés pour garantir l’équité du championnat de Serie C.Bien qu’elle n’ait été annoncée que ce lundi, la faillite de Modène ne faisait plus guère de doutes, si bien que les propres supporters du club ont souhaité lui rendre un dernier hommage cynique, en organisant ses propres funérailles