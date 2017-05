MKN : « Modeste est l'assurance-vie de Cologne »

Sur Skype, le jeune rappeur MKN raconte pourquoi il a voulu rendre hommage à Anthony Modeste dans une chanson, ses liens avec le joueur et sa modestie légendaire. Il donne aussi sa vérité sur la place du joueur en équipe de France et son importance aujourd'hui à Cologne.

Propos recueillis par Côme Tessier

En fait, son épouse est aussi ma cousine. Depuis que je suis petit, je vais chez Anthony, que ça soit à Bordeaux Hoffenheim , puis à Cologne ... J'ai suivi sa carrière et sa vie privée. Depuis mes 12/13 ans, je lui dis : ta vie mérite une chanson. Je lui avais donc promis d'en faire une, plus tard, quand je me mettrais à la musique. Je voulais aussi attendre d'être plus mature, pour faire quelque chose de bien et qu'on me prenne au sérieux. J'ai senti que le moment était venu pour moi. Depuis quatre mois, on a commencé à travailler sur le clip, sur la musique : et voilà !Non, non. Anthony Modeste , je le connais depuis longtemps. Je l'ai connu avant même qu'il ne perce dans le football. Je suis allé plusieurs fois chez lui, dans chacun de ses clubs... Même à Hoffenheim avant. Je le connais depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec lui et avec sa carrière de footballeur. C'est ma famille, c'est comme un grand frère.C'est un exemple dans la vie de tous les jours. Comme vous avez pu voir dans le clip, il y a plein de voitures, des Mercedes, la MacLaren... Et lui choisit de partir avec une Lupo. C'est pour montrer qu'il a beau avoir plein de belles voitures, en avoir même une prêtée par le club, eh bien il n'utilise pas forcément ses Mercedes. Je sais qu'il a travaillé pour avoir tout cela. Il mérite une belle maison, une voiture et une belle vie. C'est quelqu'un qui reste modeste malgré tout. Son nom lui va vraiment bien. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur d'autres footballeurs. Loin de là. C'est quelqu'un comme tout le monde, qui regarde la télé dans son canap et fait des barbecues le samedi. C'est un père de famille. C'est un exemple, prêt à aider les autres.Si j'en suis là dans la musique, c'est aussi parce qu'il m'a donné des conseils. Il a beaucoup galéré de son côté, dans sa carrière. Ça a été pareil pour moi dans la musique.Non, non. C'est un exemple de réussite, mais chacun a sa propre carrière. Le football et la musique, ce n'est pas la même chose de toute façon. J'écoute ses conseils, je prends ce qu'il y a à prendre et jusque-là, tous les conseils qu'il m'a donnés ont fonctionné. Cologne , Anthony est l'assurance-vie du club. Il marque beaucoup de buts. Il est essentiel pour le club. Surtout, j'ai remarqué que les supporters sont beaucoup plus dans le football. Le stade est plus grand en fait, ce n'est pas trop comparable, l'ambiance est très différente.Au dernier moment, Anthony a appelé le stadier pour lui demander. Il lui a répondu qu'il n'y avait pas de soucis. On a commencé par faire quelques scènes en ville, on a mangé et on est allé au stade où on nous a ouvert les portes. Tout simplement. On en a profité pour visiter et voir les vestiaires. Malheureusement, on n'a pas pu faire de plans avec le drone. Mais c'était impressionnant de voir un tel stade vide.Il est très grand, très beau, tout neuf... et puis aux couleurs de Cologne ! J'ai trouvé en revanche qu'il était plus impressionnant avec les supporters à l'intérieur. Sans eux, ça manquait. Ça fait toujours plaisir de toute façon de voir sa «» , comme il l'appelle, puisqu'il y joue un week-end sur deux.On est tous issus de quartiers similaires, difficiles et mal fréquentés. Et la nouvelle génération de footballeurs écoutent surtout du rap. Cela crée des liens. Surtout, le rap et le foot sont des modèles pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a forcément des liens. Marseille , dans le sixième arrondissement, et maintenant je suis à Aix.Je pense que ça peut lui donner un petit boost. C'est toujours de la force en plus. Ça fait toujours plaisir d'entendre quelqu'un de sa famille faire une chanson sur lui. Alors si la chanson marche, tant mieux. Sinon, cela aura au moins fait plaisir à Anthony, c'est l'essentiel. Et ça pourrait bien l'aider sur le terrain.Il est fier. Pendant toute la réalisation du clip et le studio, je l'ai souvent eu au téléphone avec son épouse. On a discuté de ce qu'il voulait dans la musique, comment il voyait le clip. On a beaucoup échangé sur Whatsapp. On a tout fait ensemble. C'est aussi son travail. Il a beaucoup participé.Il a tourné dans le clip, ce qui est très gentil. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un footballeur dans son clip. Il a accueilli tout le monde chez lui, toute mon équipe de tournage, on a mangé ensemble, on a visité le stade... C'est déjà beaucoup !J'ai vu des articles qui traduisent en allemand des paroles pour expliquer un petit peu. Moi, en allemand, je ne sais dire que deux ou trois phrases. Je vais peut-être mettre une traduction en commentaire...Je peux essayer, mais ça va être un peu difficile. C'est peut-être à faire, à voir...Lui, ça fait longtemps qu'il est là-bas, il parle couramment. Comme sa fille de cinq ans, qui parle anglais, allemand et français. Je suis déjà sorti avec ses coéquipiers de Cologne . Ils parlent en allemand. Je ne comprends pas tout le temps ce qu'ils disent.Comme je t'ai dit, le but était de faire plaisir à Anthony et de lui donner de la force. Aujourd'hui, j'espère que le clip va marcher et passer le million de vues. J'aimerais aussi que lorsque des gens écoutent les paroles, ils comprennent qu'Anthony n'a pas toujours eu une vie facile, qu'il a beaucoup travaillé pour arriver où il en est. Et voilà. Anthony, il est modeste. En Allemagne , quand ils traduisent, ils disent «» . Voilà, Anthony il a beaucoup travaillé pour en arriver là et je veux que les gens le comprennent.Je ne veux pas trop m'éterniser sur ça et entrer dans des débats footballistiques. Pour moi, il mérite sa place en équipe de France , mais il y a de bons joueurs déjà... Lui, il ne regrette pas de ne pas y être, même s'il a travaillé pour et qu'il se retrouve avec 22 buts marqués pour Cologne cette saison. Il pourra toujours se dire qu'il a essayé et que ça n'a pas marché.