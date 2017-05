Mkhitaryan pour le 2-0

Mkhitaryan!!!!! ⚽️An improvised finish by the Armenian puts #mufc two up! #UELFinal MU 2-0 Ajaxpic.twitter.com/IodWjPyDPk — MUFC Addiction (@mufcaddiction) 24 mai 2017

Ça commence à sentir très bon pour Manchester United.Henrik Mkhitaryan a marqué le but du 2-0 très rapidement en début de deuxième période, après un corner dévié de la tête par Smalling. La balle est arrivée à deux mètres du but devant l'Arménien, qui a opté pour une retournée soudaine et puissante pour fusiller Onana.Et la mission de l'Ajax se complique un peu plus.