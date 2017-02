Miroslav Klose veut entraîner en Bundesliga

0

Un futur Beckenbauer ?À trente-huit ans, Klose est ambitieux comme jamais. «» , a déclaré l'ancien international allemand au magazine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Miro a les dents longues. Pas question d'occuper un poste d'assistant, «» . Une promesse qui daterait, selon ses propres dires, de ses années à Kaiserslautern, où il a évolué entre 2000 et 2004. «» , poursuit-il.Actuellement en formation sous l'égide de Joachim Löw Miroslav Klose apprend les bases de sa reconversion en s'occupant des équipes nationales de jeunes. Depuis la fin de sa carrière la saison dernière, il observe également les talents de Bundesliga qui pourraient un jour revêtir la vareuse de la. Ses pistes les plus chaudes sont pour l'instant Sandro Wagner Hoffenheim ) et Timo Werner RB Leipzig ).Miro Classe.