Minute de silence et brassards noirs ce week-end en Liga

#LaLiga guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas y familiares del atentado en Barcelona. https://t.co/ICD1meAOT5 pic.twitter.com/qQb3XfFydA — LaLiga (@LaLiga) 17 août 2017

AH

L' Espagne endeuillée.Prévue ce week-end, la reprise du championnat espagnol aura bien lieu. Mais suite aux attentats qui ont touché la Catalogne à Barcelone et Cambrils ce jeudi soir et dont le bilan provisoire est de treize morts et cent blessés, la Liga espagnole a déclaré que chaque coup d'envoi du week-end serait précédé d'une minute de silence en première et deuxième division. Par ailleurs, tous les joueurs pros porteront un brassard noir en signe de soutien.