Mino Raiola dans le viseur du fisc néerlandais

Quand les autorités néerlandaises mettent leur nez dans une affaire de ce genre, c'est que ça sent autre chose que le chichon.Le quotidien italienrévèle ce vendredi qu'une enquête a été ouverte sur les activités du puissant agent de joueurs Mino Raiola. Le fisc hollandais va donc se pencher sur des transferts réalisés entre 2014 et 2017, comme ceux de Balotelli à Liverpool, Pogba et Lukaku à Manchester United ou Matuidi à la Juve. L'objet de ses investigations est surtout de déterminer la résidence fiscale de Raiola : lui la déclare à Monaco, tout en niant avoir des activités au Pays-Bas. Chose qui ne concorderait pas avec les éléments qu'a le fisc, à propos de son ancienne société « Maguire Tax&Legal » .Tout est dans le nom de la boîte.