Minimum assuré pour Brest

Brest 2-0 Le Havre

Si la montée en Ligue 1 n'est pas encore acquise, elle est très proche pour Brest , largement leader de deuxième division.Grace à leur victoire contre Le Havre , les Bretons ont désormais huit points d'avance sur Lens , quatrième (un match en moins), et six sur le reste du podium. Mais que ce succès fut difficile à obtenir ! Malmenés chez eux, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont fait la différence que par un but de Thomas Ayasse , qui a marqué contre son camp à la demi-heure de jeu, et un deuxième pion de Valentin Lavigne , qui a trouvé le chemin des filets des vingt mètres en fin de rencontre. Le reste de la partie ? Quelques sauvetages de Joan Hartock , une égalisation refusée pour hors-heu, des corners inefficaces, peu de spectacle, mais une belle ambiance dans les gradins.Avec zéro point, les Havrais restent englués dans le ventre mou du championnat, sans espoir de troisième place ni crainte de descente. La fin de saison brestoise, elle, s'avère bien plus excitante.