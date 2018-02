Mines de talents

« L'éducation c’est pas très cher vous savez. »

Seulement 20% du paysage est naturel

« Le charbon était roi, le football religion »

Un jour, mon grand-père est descendu. Oh, il est remonté, mais sans ses deux jambes...

Une FA Cup à l’épicerie de Glenbuck

« Les joueurs visiteurs, et leurs supporters assez fous pour faire le déplacement jusqu’à Glenbuck, croulaient sous des bombardements de pierres et d’insultes. »

La légende de Bill Shankly

Par Romain Boulho, à Glenbuck (Écosse) / Photos : Peter Holliday

Manchester affronte Milan en match retour de Ligue des champions 2006/2007. En conférence de presse, les journalistes demandent à Sir Alex Ferguson qui de Liverpool ou de Chelsea il souhaiterait affronter si son équipe parvient à se hisser en finale. Sa réponse : «» Incrédulité parmi les journalistes. «- «» , se risque l’un des reporters, pas franchement confiant.- «, s’exclame ce bon Alex - «- «» Ferguson a l’air franchement satisfait de lui. «, claironne-t-il,Depuis Glasgow, il faut une petite heure pour se rendre à Glenbuck, en plein bocage écossais, dans l’Ayrshire, et s’attaquer à l’A70, une de ces routes de campagne qui enchaîne nids-de poule et virages noueux. Et puis, au terme d’un chemin sorti de nulle part, gît un bloc de pierre, façon monument aux morts. C’est ici que les plus fanas des aficionados de Liverpool viennent parfois se recueillir, comme une sorte de pèlerinage pour célébrer l’homme qui a tout emballé, celui qui a fait entrer le club de la Merseyside dans la légende : Bill Shankly . Sur une plaque noire est inscrit en lettres d’or : « The Legend, the Genius, the Man » . Mais il n’y en a pas que pour lesici. En même temps que la mémoire de « The Man » repose aussi l’histoire oubliée des Glenbuck Cherrypickers. Celle d’un foot romantique fait de tourbe, de terrain à peine rectangulaire, de déplacements en fiacre et de mineurs dingos de ballon. Sur une période d’environ 50 ans s’étalant de 1880 à 1930, Glenbuck, bourgade minière dont la population n’a jamais excédé 1700 habitants, a produit 50 footballeurs pro. À population fixe, c’est comme si le Liverpool de l’époque, qui compte alors 855 000 habitants, pondait 24 000 footballeurs pro. Ces ex-mineurs jouent alors pour quelques clubs aux doux noms de Greenock Morton, Royal Albert, St Bernard ’s, mais aussi pour descomme les Rangers, le Celtic, Newcastle, ou Tottenham. Cinq ont même revêtu la tunique bleue nationale.Du village, il ne reste rien. Tout juste les ruines d’une bâtisse, ou cette clôture vieille de 150 ans qui menait vers le domaine des « maîtres » , en contrebas. «, avance Neil McGhee, conseiller régional de l’East Ayrshire étiqueté Labour.» Histoire classique d’un site de la « Central Belt » écossaise. Les ravages tapissent l’East Ayrshire, mais aussi le Lanarkshire ou Dumfries. Sur un périmètre de 5 kilomètres, on estime que seulement 20% du paysage est naturel. Le reste a été façonné par l’homme et 1000 années de minage. «, reprend Jim Roberts, conseiller régional du Scottish National Party.Ils ont fini par en trouver une. Depuis quelque temps, les supporters de Liverpool ne sont plus les seuls à se ramener à Glenbuck. Des types avec des ensembles complets Quechua rappliquent également. Il s’agit de géologues, dont certains parmi les plus illustres au monde, venus observer les canyons de ces mines à ciel ouvert et leurs parois ocres aux reflets anthracite dont la composition serait unique au monde. Le SMRT, une organisation qui œuvre à redynamiser les anciennes régions minières, a récemment racheté une partie des terrains de Glenbuck et s’est associé au BGS, le. Le lieu est bien parti pour devenir un géoparc, ainsi que l’expose le professeur Russel Griggs, le président du SMRT. «» . Car aujourd’hui, Burnside Park, le terrain qui a vu les exploits des Cherrypickers, n’est guère plus qu’un champ insignifiant avec un arbre en plein milieu. Rénover le terrain, ce serait reconnaître un peu la gloire passée du village. Après tout, «» , lance Jim Roberts, sans attendre de réponse.Fin du XIXème siècle, la deuxième révolution industrielle bat son plein, industries et locomotives dégueulent leurs fumées noirâtres dans tout le pays. L’Ayrshire constitue alors l’un des bassins houillers majeurs d’Écosse. À Glenbuck, fini de passer la surface du sol au tamis pour récupérer le charbon : pour répondre à la demande croissante, il faut désormais l’extraire en s’aventurant loin dans les entrailles de la terre. Une vie à s’esquinter les poumons en inhalant la poussière de charbon, à se tortiller dans les positions les plus improbables des heures durant. Sam Purdie hume l’air et observe sous sa casquette « Scotland » en tartan la nappe de neige qui recouvre ce qui fut son village. Là il y avait l’école, ici l’église, plus loin l’épicerie. Sam a 80 ans et est l’une des dernières personnes vivantes nées à Glenbuck. Il retrace tous les malheurs de la mine. «» Eboulements, explosions, inondations : les risques, nombreux, ne pardonnent pas. «, pose Adam Powley.Ce collectivisme à la mort, ces valeurs de partage, les Glenbuckiens les transposeront sur le terrain. À l’air frais après des journées de 12 heures coincés dans les mines, le foot devient une échappée, leur liberté. Tous se ruent sur Burnside Park, pour des matchs à 40 parfois. «» , prophétisera Bob Paisley, ancien minier successeur de Bill Shankly à Liverpool dans. Dans les années 1880, chacune des six ou sept mines que compte le village possède sa propre équipe et des compétitions « intermines » sont organisées. Ça donne des « The Lady » contre « The Monkey » , ou « Spireslack » vs « Grasshill » . Puis émerge une équipe rassemblant tout le village : les Cherrypickers sont officiellement créés. À Glenbuck, on ne s’embête pas, entre système ultra-offensif –mais alors assez courant– en 2-2-6 et fratries entières sur le terrain. Trois Tait, trois Menzies, deux Bone constituent l’ossature de l’équipe victorieuse des trois premières éditions de la coupe amateur locale, fierté de tout l’Ayrshire. Les raclées s’enchaînent, la furie football est lancée.Dans, un livret publié en 1951, le révérend Faulds et son compère William Tweedie relatent le tumulte sauvage qui anime la foule lors des matchs : «. » Parfois, les villageois en viennent même à jeter les arbitres dans des étangs noircis par la suie et le charbon. «, confie Robert Gillan, taxi à Glasgow, qui a raconté l’épopée dans le livre: "Mais qui sont ces gens ?" »Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le jeu des Cherrypickers ne fait pas la part belle aux golgoths et tacles aux genoux. «» , indique Adam Powley. Attirés par l’habileté des Écossais, les clubs anglais, devenus professionnels en 1885, les racolent pour pas grand-chose. C’est le temps des premiers pros, des premières légendes. Qui aurait pu penser qu’un jour le trophée de la FA Cup s’exhiberait derrière la devanture de l’épicerie de Glenbuck ? En 1901, Tottenham gagne la coupe avec deux gars du village : Sandy Tait, grosse bacchante et regard qui glace, élu par certains historiens descomme l’un des meilleurs arrières gauche de l’histoire du club, et Sandy Brown, meilleur buteur de la compétition cette année-là, aussi connu pour avoir mené directement à la mort 25 personnes, l’année suivante lors d’un classique Écosse-Angleterre à Ibrox Park. Comment ? Après un de ses buts, un mouvement de foule provoque l’effondrement d’une partie de la tribune de presque 20 mètres. La rencontre s’arrête quelques minutes puis les supporters –ceux qui ne se sont pas amochés la tronche– reprennent leur place à côté du trou béant. Sacrée époque.Le charbon a fait les Cherrypickers. C’est aussi lui qui les consumera. La Grande Dépression de 1929 précipite la fin du travail dans les mines. Jimmy Shankly terminera ainsi nettoyeur de fosses septiques. Si c’est le début de la fin pour Glenbuck, paradoxalement, c’est le début tout court pour ce qui sera la légende du village. Car c’est le moment où le frère de Jimmy, Bill, entame sa carrière professionnelle. Avant la disparition de l’équipe en 1931 face à la désertion enclenchée dans la bourgade, le jeune Shankly aurait même participé à un match amical avec l’équipe. Une honnête carrière de joueur à Preston North End plus tard, il devient entraîneur. Jusqu’à prendre les rênes de Liverpool en 1959. Les valeurs collectives et la philosophie socialiste inculquées à Glenbuck imprègnent alors tout Liverpool. Shankly devient l’entraîneur de la classe ouvrière, celui qui use parfois de son influence pour obtenir un billet pour un match, voire un logement pour une famille en détresse. Il dit : «» Une remontée en première division, trois championnats, deux FA Cup, une coupe de l’UEFA : en 15 ans de titres et de loyaux services, l’héritage essentiel de « Shanks » reste sûrement cette culture de la gagne collective.Tout cet héritage, le SMRT envisage de le transformer en un musée. Gillan, lui, n’a qu’une chose en tête : que Glenbuck redevienne cette pépinière de joueurs. Pour le symbole, il souhaite que son académie de Douglas , un village à quelques kilomètres y soit déplacée. Les petits, ils les a déjà. Il leur a insufflé ledu lieu, les a biberonnés aux récits d’ Alex Tait, Bill Shankly et tous les autres. Reste plus qu’à ce qu’ils foulent Burnside Park. Le SMRT est d’accord et l’homme doit désormais batailler pour rassembler les fonds nécessaires. En attendant, il ressasse ce match contre le Shankly Family Foundation FC, venu tout droit de Liverpool. Les petits de Liverpool ne savaient pas ce qu’ils foutaient là : «