Mina plombe la Real Sociedad

FC Valence (4-4-2) : Neto - Montoya, Murillo, Gabriel Paulista, Gayá - Coquelin, Parejo, Soler (Zaza, 62e) , Guedes (Torres, 72e) - Mina, Rodrigo (Maksimovic, 82e). Entraîneur : Marcelino García Toral.



Real Sociedad (4-3-3) : Toño - Elustondo, De La Bella, Llorente, Odriozola - Zubeldia, Zurutuza (Bautista, 82e), Illarramendi, Canales - Oyarzabal, Juanmi (Januzaj, 69e). Entraîneur : Eusebio Sacristán.

Le FC Valence a beau être passé quatrième de Liga depuis cette semaine, l'heure n'est pas au repos.Dans un Mestalla chaud à l'idée de dompter la Real Sociedad , lesattaquent le match par le meilleur des moyens : à l'aide d'une bonne grosse pression collective. Francis Coquelin et Dani Parejo s'essaient d'abord à tromper la vigilance de Toño , puis vient l'ouverture du score par l'intermédiaire de Santi Mina , bien servi par Martin Montoya qui centre au second poteau (34).En seconde période, la Real Sociedad parvient à concrétiser une erreur défensive desgrâce au sang-froid de Mikel Oyarzabal (54). Peu enclin à laisser filer des points à domicile dans sa course poursuite avec le Real Madrid , Valence accélère de nouveau et profite d'une mauvaise prise de balle de Toño pour reprendre les devant grâce à... Mina, auteur d'un doublé (67).Mina de rien, ça fait onze buts pour l'homme du match cette saison en Liga.