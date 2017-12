Milner se plaint du fait que son équipe est trop joueuse

2

JB

Du panache, mais pas trop.Dans un match plein de rebondissements ce vendredi, Liverpool n'a récolté qu'un point à l'Emirates Stadium (3-3), après avoir mené par deux buts d'écart en deuxième mi-temps, puis encaissé trois pions en moins de 10 minutes. Pour James Milner , lesn'ont pas été assez pragmatiques alors que le score était à leur avantage, et auraient dû un peu plus garer le bus face à Alexis Sánchez & co., a-t-il lâché à Sky Sports Jürgen Klopp devrait emmener sa troupe à la Beaujoire, un de ces jours.