Millwall baisse le prix de ses places pour remercier ses fans

Millwall a décidé de prolonger un peu les soldes.Pour remercier les supporters qui ont joué pleinement leur rôle lors du succès des(1-0) contre Leicester en FA Cup, les dirigeants de Millwall ont annoncé une baisse des prix pour le match de League One face à Chesterfield. Ce mardi soir, les fans pourront se procurer des places pour seulement 10 livres (12 euros) contre 25 livres (30 euros) en temps normal. Et le club a tout prévu : les supporters qui avaient acheté leur billet à l'avance auront la possibilité de demander un remboursement.Une belle opération qui devrait permettre de garnir les travées du Den pour ce match capital. En effet, en cas de victoire, Millwall reviendrait dans le top 6 et glanerait ainsi provisoirement une place de barragiste.Un dispositif malheureusement non transposable en National, où il faudrait payer les supporters pour espérer obtenir une légère hausse de l'affluence.