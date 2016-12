Miles Davis

Sa présence n’est pas la plus remarquée, mais elle demeure indispensable. À Aston Villa, aux Rangers, à Southampton ou avec l’Irlande du Nord dont il est capitaine depuis ses vingt-et-un ans, Steven Davis est de ces hommes qui comptent. Pour l’amour du travail bien fait et d’une mère qui l’a quittée trop vite.

Les Rangers, love story passionnée et contrariée

Métronome silencieux et précieux

Par Romain Duchâteau

Tous propos recueillis par RD, ceux de Steven Davis extraits du Times et du Daily Record

Ce 8 octobre 2015, l’Irlande du Nord est en passe de se qualifier pour sa première phase finale d’une compétition majeure depuis le Mondial 1986 au Mexique. Une prouesse autant qu’une fierté qui est longtemps restée circonscrite dans le «» selon Steven Davis. Alors qu’il vient d’inscrire le premier de ses deux buts contre la Grèce (3-1) et que l’euphorie règne, le capitaine de la Green & White Army choisit de célébrer en levant les doigts au ciel. Avec le regard lointain et une pensée particulière, intime même pour sa défunte mère Laura. Elle qui est partie trop tôt, en novembre 2008, après avoir perdu son combat contre le cancer. Tout juste un mois, aussi, après être devenue grand-mère., s’est-il épanché, ému, dans la foulée de la qualification historique.» . Tout comme le paternel David, lequel a revu les souvenirs affleurer : «» .L'histoire de Steven Davis prend sa source au St Andrews Boys Club, à trente kilomètres de Belfast, avant qu’elle ne démarre véritablement à Aston Villa. En 2004, l’enfant du village de Cullybackey effectue ses premières foulées en professionnel. Puis prend progressivement de l’assurance aux côtés de Solano, Barry, Baros ou encore Milner. Au point de rafler à l’issue de l’exercice 2005-2006 les récompenses deet de. Les promesses entrevues ne laissent pas insensibles. Les louanges, aussi, pleuvent. Et le sélectionneur nord-irlandais de l’époque, Lawrie Sanchez, est peut-alors alors celui qui chante les plus belles : «» . Pas à Fulham, où l’expérience tourne court (2007-2008). «» , dira plus tard Davis. Une saison malaisée où le changement de coach à Noël plombe les Cottagers qui éviteront in extremis la descente en Championship après avoir longtemps flirtés avec la relégation.Le moment idoine pour partir ensuite, donc. Mais pas n’importe où. En ralliant les Rangers, le Britannique choisit la tunique qu’il affectionnait plus jeune en regardant les faits d’armes de Gazza et Brian Laudrup. En Écosse, les succès s’amoncellent à une vitesse folle. Huit trophées nationaux, une finale de coupe de l’UEFA disputée face au Zénith et le titre de joueur de l’année en Scottish Premiership (2010). «, se remémore le milieu Salim Kerkar, son coéquipier chez les Gers deux années.» . Mais en 2012, le mythique club écossais est placé en redressement judiciaire puis rétrogradé en D4 en raison de dettes importantes contractées. Ébranlé par cette situation, Steven assiste à la chute. Impuissant. «, expliquait-il en janvier dernier.» .Alors, le milieu de terrain s’en est allé : «» . À Southampton. Un club qui «» et où il y a «» d’après ses propres dires. Que ce soit sous l’égide de Mauricio Pochettino ou Ronald Koeman, il s’impose. Les systèmes de jeu varient, la concurrence est rude (Schneiderlin, Cork, Ward-Prowse, Wanyama, Reed, Clasie, Romeu) mais Davis parvient quoi qu’il arrive à devenir incontournable. Preuve de la confiance allouée par les Saints, il a été prolongé en 2014 puis une nouvelle fois en juin dernier jusqu’en 2019. Et la venue de Claude Puel cette saison n’a fait que raffermir son statut de cadre inamovible. Vice-capitaine derrière José Fonté, l’ex-Villan a appréhendé avec aisance le 4-3-3 et le jeu de possession voulus par son manager français. Joueur au physique plutôt frêle (1m72), il compense par une technique de base solide et une science du placement toujours impeccable., loue Jérémy Pied, son coéquipier arrivé cet été à S’ton.» . «, corrobore Pascal Plancque, adjoint de Claude Puel outre-Manche.» . Incroyablement mésestimé et rarement salué à sa juste valeur, aussi. Sauf peut-être par sa mère Laura qui, là-haut, continue sans doute d’apprécier la route tracée par son fils avec un large sourire aux lèvres. Le seul qui compte vraiment, au fond.