Milan trouve l'antidote face à l'Inter

Dans un match qu'il a globalement dominé, le Milan de Gattuso s'offre un bol d'air face à l'Inter (1-0). Les Rossoneri s'offrent une demie et peuvent remercier Cutrone, qui a sûrement sauvé des têtes mercredi soir à San Siro.

Gigio est mort, vive Antonio !

Games of Cutrone

Milan (4-3-3) : A. Donnarumma - Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez - Biglia, Locatelli, Kessié - Suso, Bonaventura, Kalinić. Entraîneur : Gattuso.

Inter (4-5-1) : Handanović - Nagatomo, Ranocchia, Škriniar, Cancelo - Gagliardini, Vecino, Candreva, Perišić, João Mário - Icardi. Entraîneur : Spalletti.

Par Andrea Chazy

Malheur aux vaincus ! C'est très souvent la formule employée avant un derby où qu'il se joue. Un quart de finale de Coppa Italia pendant une période de fêtes ne remplit pas San Siro, mais qu'importe. Ceest surtout l'occasion de se remettre en selle, et ce, pour les deux équipes. S'il est importantissime pour leset Gattuso qui parlait même de «» en conférence de presse, il l'est tout autant pour l' Inter qui sort d'un mois de décembre compliqué et notamment de deux défaites face à Udinese et Sassuolo qui font tache dans l'excellent parcours mené jusqu'alors.Pour pallier les forfaits de son petit frère et de Storari, Antonio Donnarumma jouait gros ce soir. Avec son maillot floqué 90 dans le dos, celui qui n'avait pas joué une seule minute avec le Milan à 27 ans se devait de sortir un gros match pour faire taire ceux qui parlait de lui comme d'un vulgaire emploi fictif. Il a d'abord pu prendre la température d'un derby pendant le premier quart d'heure, et même pu voir son homologueHandanović sortir le grand jeu sur une tête de Bonaventura (18). Vient ensuite ce qu'il croit être alors le début du cauchemar, avec un but contre son camp provoqué par une remise de Perišić (23) finalement annulé par la VAR. Au fil de la rencontre, Antonio monte en puissance, dégage deux trois situations chaudes et soulage un Bonucci pas très inspiré à plusieurs reprises. Mais hormis ces quelques moments de doute, Antonio le grand frère observe plus son Milan dominer territorialement une triste Inter , qui n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir en première période.Dès le début du second acte, les deux formations reprennent leurs rôles respectifs, à savoir un Milan qui pousse et une Inter qui tente d'être létale en contre. Ce sont d'ailleurs les hommes de Spalletti qui pensent faire la différence à nouveau à la suite d'une superbe remise de la tête d'Icardi vers João Mário, pourtant seul aux cinq mètres, qui bute sur un impeccable Antonio Donnarumma (58). La réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre, mais Bonaventura est incapable de cadrer sa tête après un centre-tir de Suso mal repoussé par Handanović (64). Suso , justement, n'est pas loin de libérer les ondes négatives du corps de Gattuso, mais sa frappe contrée par Škriniar meurt sur la transversale des(79).Avant la fin du temps réglementaire, Perišić envoie une praline qui reste dans les jambes de Donnarumma, tout heureux de voir la balle se dégager sous la pression adverse (86). Milan produit du jeu, mais a toujours cette fâcheuse habitude de ne pas réussir à planter un pion, face à une Inter assez décevante. Une vérité générale à laquelle va mettre fin le jeune Patrick Cutrone , 19 ans, qui va réussir à tromper Handanović à la suite d'un bonbon délivré encore et toujours par Suso (103). Il n'est d'ailleurs pas loin de s'offrir un doublé en toute fin de rencontre, mais il est trop court sur un centre de l'excellent Suso (115). Une victoire qui fait du bien à Gattuso et au Milan qui termine l'année sur une bonne note et une qualification. Troisième défaite de suite en revanche pour l' Inter , qui a sûrement hâte que 2017 se termine.