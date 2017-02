Milan tient le choc

Diminué par une avalanche de blessures et face à une Lazio pourtant supérieure dans le jeu, Milan a fait le dos rond à l'Olimpico pour arracher un nul inespéré dans les derniers instants du match.

0

Lazio 1-1 AC Milan

Donnarumma, human after all

Le coup de patte de Suso

Sur une jambe ou presque. Privé de nombreux titulaires, Vincenzo Montella a dû composer avec une défense expérimentale, qui a plié sans complètement rompre face aux assauts incessants d'une formationmaladroite dans la finition. Suffisant pour permettre à Suso d'égaliser dans les ultimes instants du match. Rageant pour les hommes de Simone Inzaghi , dominateurs, mais incapables de tirer sur l'ambulance milanaise à plus d'une reprise ce soir.Décimés derrière, lessont également diminués devant, Carlos Bacca étant laissé au repos, tandis que les Lombards doivent toujours s’accommoder de l'absence de longue durée de Giacomo Bonaventura . Sans surprise, Milan morfle salement face à une Lazio entreprenante et globalement supérieure balle au pied. Lesne cessent de multiplier les alertes face à la cage milanaise, mais cumulent les imprécisions dans les trente derniers mètres. Les ailiers, Keita Balde comme Felipe Anderson , enchaînent les tentatives, mais leurs frappes, trop axiales et prévisibles, sont loin de donner des sueurs froides à la défense lombarde. Et quand la Lazio parvient enfin à se montrer dangereuse, les hommes de Simone Inzaghi se heurtent à un Gigi Donnarumma égal à lui-même, qui sort une parade divine devant Hoedt sur corner. Problème : le prodige lombard n'est, comme tout le monde, pas exempt d'erreur. Sa première mi-temps est parfaite, à l'exception d'une sortie hasardeuse sur Immobile, dont le contrôle orienté avait largué l'arrière-garde milanaise. Penalty. Biglia exécute la sentence sans trembler, permettant aux siens de regagner les vestiaires avec un avantage logique.La Lazio entame le second acte sur des bases sensiblement identiques. Felipe Anderson met une misère intégrale à Vaingioni sur son coté droit, mais pèche toujours autant dans la finition. Milan, toujours aussi peu inspiré offensivement, est presque invisible dans les seize mètres adverses. Et les entrées de Lapadula et Sosa sont bien loin d’être suffisantes pour dynamiser les attaques des. La Lazio continuera bien d'essayer de tuer le match, en mitraillant régulièrement le but de Gigi Donnarumma. Mais le boulet de canon de Felipe Anderson , puis la frappe de Milinković-Savić, échouent à quelques centimètres du poteau, tandis qu'Immobile voit sa tentative dans la surface superbement détournée par Donnarumma. Et, forcément, à force de vendanger, la Lazio paie ses imprécisions. Car avec Suso , Milan dispose d'un joueur hors norme. Relativement discret jusque-là, l'Espagnol se faufile entre Biglia et Hoedt dans les seize mètres, avant d'enrouler une subtile frappe du gauche qui bat Strakosha. De quoiles Lombards, qui finissent le match à cent à l'heure face à desdépités. Insuffisant pour doubler la mise, mais l'essentiel est ailleurs pour Vincenzo Montella et ses hommes, qui restent au contact de leur adversaire du soir. Simone Inzaghi et les siens pourront, eux, regretter leur maladresse chronique ce soir, qui leur fait quitter le top 5 de la Serie A.