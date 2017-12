Milan termine par une défaite, Copenhague se qualifie au finish

6

Les résultats complets :

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Peu d'enjeu dans cette première fournée de matchs. D'ores et déjà éliminés, les Croates de Rijeka se sont payés le scalp du Milan AC pour l'honneur (2-0). Même chose pour Everton qui va s'imposer à Limassol (0-3) grâce à Nikola Vlašić et un doublé d' Ademola Lookman . En revanche, on a vibré dans le groupe F où, au bout du suspense, c'est le Lokomotiv Moscou qui termine en tête après être allé s'imposer à Zlin (0-2), tandis que le FC Copenhague a éliminé le Sheriff Tiraspol sur le même score. Enfin, dans le groupe A, le FC Astana a su profiter de son duel face au Slavia Prague (0-1) pour s'imposer et empocher la deuxième place derrière Villarreal , défait sur sa pelouse par le Maccabi Tel Aviv (0-1). Pour l'honneur là encore.