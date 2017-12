Le Milan sombre à Vérone

352

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma – Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez – Kessie, Montolivo, Bonaventura – Suso, Kalinić, Borini. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Hellas Vérone (4-4-1-1) : Nicolas – Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Cáceres – Romulo, Zuculini, Buchel, Verde – Valoti – Cerci Entraîneur : Fabio Pecchia .

L'escalope milanaise.Vainqueur du Hellas en Coupe d' Italie en milieu de semaine, Milan s'est fait aplatir par des Véronais revanchards ce dimanche après-midi.Les poulains de Gennaro Gattuso entament pourtant plutôt bien la rencontre, en envoyant pas moins de onze frappes sur le but adverse en première période. Costaud, mais inefficace face au réalisme du Hellas, qui marque sur une de ses seules occasions : sur un corner où Caracciolo plane sur la défense des. Son coup de casque puissant heurte la barre puis le dos de Donnarumma, avant de rentrer dans le but (24).Sonnés, les Lombards déjouent et rament collectivement face à desqui gèrent tranquillement leur affaire. Si bien que les Véronais doublent la mise grâce à Moise Keane, qui signe une frappe du gauche précise dans les seize mètres (55). Touché, coulé, Milan ne s'en remettra pas. Et s’effondre définitivement quand Bessa profite d'un bon centre de Romulo dans la surface pour planter un troisième pion (77). Un cauchemar pour Milan, qui finit même la rencontre à dix, quand Suso se fait exclure pour un mauvais geste sur Verde.Très grosse rechute pour le, qui confirme qu'il lui faudra sûrement bien plus qu'un changement d'entraîneur pour se remettre la tête à l'endroit.