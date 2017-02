Milan se rassure, la Lazio tient le rythme

Après un début d'année compliqué, l'AC Milan, solide, s'est imposé sur la plus petite des marges face à Sassuolo. La Lazio, sevrée d'occasion face à l'Udinese, a quand même su prendre les trois points grâce à un penalty d'Immobile, tandis que le Genoa a arraché dans les derniers instants le nul face à Bologne.

0

Palerme 1-1 Sampdoria de Gênes

Genoa 1-1 Bologne

Crotone 1-2 Cagliari

Lazio 1-0 Udinese

Chievo Verone 2-0 Pescara

Sassuolo 0-1 AC Milan

L'espoirse meurt de semaine en semaine. À huit points du premier non-relégable, Empoli , les Siciliens se devaient de l'emporter pour préserver leurs chances de maintien. Tout commence bien quand le buteur palermitain, Ilija Nestorovski , ouvre le score pour les siens sur penalty, dans une rencontre plutôt dominée par la formation insulaire. Mais les Palermitains restent friables mentalement. Et, forcément, à la 90minute, Fabio Quagliarella plante un pion assassin, du droit dans la surface. Dur pour Palerme , qui n'arrive décidément pas à s'extirper des bas fonds de la Serie A.Le Genoa , qui n'a pas remporté la moindre rencontre en Serie A depuis la mi-décembre, laisse l'initiative du jeu à Bologne , qui se heurte à une formation bien regroupée dans sa moitié de terrain. Mais, à force de subir, lesfinissent par craquer quand Viviani envoie un coup franc savamment enveloppé dans la lulu d' Eugenio Lamanna , le portier génois. Sauf que les hommes de Roberto Donadoni ont la mauvaise idée de finir à dix après l'expulsion de Torosidis. Ce qui permet à Olivier Ntcham d'égaliser d'une subtile frappe brossée au bout du bout du temps additionnel.Un réalisme froid des deux côtés en première période. Une frappe et un but pour Crotone qui ouvre le score grâce à Adrian Stoian , qui marque d'une belle frappe du gauche dans les seize mètres adverses. À peine une tentative de plus pour Cagliari , qui égalise par Galvao. De quoiles Sardes. Ces derniers reprennent la main sur le match et l'emportent grâce à Marco Borriello , qui plante pour la onzième fois cette saison en Serie A.La tristesse en première période. L' Udinese blinde et la Lazio a un mal fou à amener le danger sur le but de Karnezis. Le match n'est pas franchement plus enthousiasmant dans le second acte, mais lesont le mérite de continuer à pousser, ce qui leur permet d'obtenir un penalty sur une mimine adverse. Immobile transforme et permet ainsi auxde réintégrer temporairement le top cinq de la Serie A, à un petit point de l' Atalanta Cette fois-ci, Zdeněk Zeman n'a pas pu faire de miracle. Le Chievo baffe d'entrée Pescara grâce à Valter Birsa , qui ouvre le score d'une belle frappe enroulée du gauche. Pescara , asphyxié, n'en touche pas une, et lesn'ont plus qu'à terminer le travail en seconde période grâce à Lucas Castro Une histoire de penaltys. Milan, toujours privé de Romagnoli, est trop fébrile derrière en début de rencontre. Kucka, dépassé, se rend coupable d'une faute grossière qui offre un penalty logique à Sassuolo . Une offrande complètement gâchée par Domenico Berardi . Milan peut souffler un bon coup et reprendre le dessus en multipliant les alertes sur le but adverse, notamment grâce aux percées de Deulofeu, encore une fois très en jambes. Si bien que les Lombards obtiennent à leur tour un penalty, à la suite d'une faute sur Bertolacci. Carlos Bacca glisse au moment de transformer la sentence, mais se reprend et ne tremble pas pour inscrire son neuvième pion en Serie A. Par la suite, Sassuolo pousse, Milan subit, mais tient le coup grâce à sa charnière centrale, Zapata-Paletta, et à une parade de mutant de Gigi Donnarumma. Après un mois de janvier inquiétant, lesconfirment leur regain de forme et restent dans la course aux places européennes.