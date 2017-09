Milan sans souci, Everton piétiné par Bergame

Outre le match de Lyon, onze autres rencontres de Ligue Europa avaient lieu en cette première partie de soirée de la première journée. Le Milan AC s’est régalé lors de son déplacement à Vienne, pas Everton, sèchement battu sur la pelouse de l'Atalanta. Villarreal assure, Istanbul BB démarre timidement et Braga surprend Hoffenheim.

Groupe A

Villarreal 3–1 Astana

Slavia Prague 1–0 Maccabi Tel Aviv

Groupe B Dynamo Kiev 3–1 Skënderbeu

Young Boys Berne 1-1 Partizan Belgrade



Groupe C Hoffenheim 1–2 Braga Buts : Wagner (24e) pour Hoffenheim // Joao Carlos (45e), Dyego Sousa (50e) pour Braga



Hoffenheim pouvait démarrer la rencontre en confiance, après avoir réussi l’exploit de dominer le Bayern Munich le week-end dernier en championnat. Ce sont d’ailleurs les Allemands qui ont allumé la mèche en premier dans ce match, Wagner reprenant de la tête un centre de Kaderabek. Le plus dur était fait, pensait-on dans les travées de la Rhein-Neckar-Arena, mais c’était mal connaître l’abnégation de Braga, parvenu à égaliser également de la tête dans le temps additionnel de la première période. L’ascendant psychologique avait basculé et les Portugais pouvaient dès lors finir le travail en prenant l’avantage d’un mouvement collectif d’école, avec Dyego Sousa à la conclusion. Hoffenheim tombe de haut ce soir et se met d’entrée en danger.

Istanbul BB 0–0 Ludogorets

Istanbul BB, c’est ce quatrième club de la grande ville turque qui monte, qui monte… Pour sa troisième participation à la Ligue Europa de suite (et une première qualification historique en phase de groupe), la formation favorite du président Erdogan affrontait un habitué des compétitions continentales depuis pas mal d’années maintenant, l’actuel meilleur club bulgare Ludogorets. Un quasi derby du sud-est de l’Europe qui s’annonçait équilibré et qui l’a été, avec un score final nul et vierge. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Stambouliotes, qui comptent notamment Gaël Clichy et Emmanuel Adebayor dans leurs rangs et qui se rendront à Braga lors de la prochaine journée.



Groupe D Austria Vienne 1–5 Milan AC Buts : Borkovic (47e) pour l’Austria // Çalhanoglu (7e), Andre Silva (10e, 20e, 56e) et Suso (63e) pour Milan



Frisson : l’histoire retiendra que le premier but de cette phase de groupe de Ligue Europa 2017/2018 aura été marqué par Çalhanoglu pour le Milan AC, d’une énorme sacoche expédiée dans les filets adverses dès la 7e minute de ce match qu’on pressentait déséquilibré face à l’Austria Vienne. Et il l’a été… Les Autrichiens ont été dépassés et ont encaissé rapidement un doublé d’Andre Silva pour le 2 puis le 3-0... sur deux passes décisives de Çalhanoglu. L’association entre l’ancien milieu du Bayer Leverkusen et l’ex-attaquant de Porto, qui inscrira même un triplé en seconde période, promet déjà beaucoup. Et tant pis si l’Austria a réduit le score dès le retour des vestiaires par Borkovic sur corner, l’avantage au score était assez large pour gérer, inscrire même un cinquième pion par l’intermédiaire de Suso, et s’assurer une première victoire pour le Milan, qui n’avait plus participé à une compétition européenne depuis la saison 2013/2014.



Rijeka 1–2 AEK Athènes



Groupe E Atalanta 3–0 Everton Buts : Masiello (27e) Gomez (41e) et Cristante (44e) pour l'Atalanta



À peine venait-on de se dire que le football anglais semblait mieux démarrer sa saison européenne que les précédentes qu’un de ses représentants se fait humilier proprement. Ok, en face d’Everton, c’était un représentant italien qu’il y avait à affronter mais « seulement » Atalanta, dont ce n’est que la cinquième campagne continentale de son histoire. Avec un score de 3-0 à la pause, l’affaire était plié : ouverture du score de Masiello sur corner, oublié par la défense adverse, deuxième but signé Gomez d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface et le coup de grâce signé Cristante, profitant en contre d’une arrière-garde anglaise aux fraises. Emballé, c’est plié. Et avec ceci ? Rien ce sera tout. Aucun autre but ne sera marqué en seconde période. Ce qui est sûr, c’est que les Lyonnais vont devoir se méfier au moment d’accueillir les Italiens lors de la prochaine journée. Quant à Everton, un joker est déjà grillé.



Groupe F Fastav Zlin 0–0 Sheriff Tiraspol

Copenhague 0–0 Lokomotiv Moscou



Avec Cédric Bakambu remplaçant au coup d’envoi, Villarreal pensait bien ne pas trop avoir à forcer pour démarrer sa nouvelle saison européenne. Opposés à domicile aux Kazakhs d’ Astana , les Espagnols ont débloqué le compteur dès le quart d’heure de jeu par l’intermédiaire de Sansone, excellemment servi par Jaume Costa . Une entame tranquille, trop tranquille peut-être et un adversaire qui a fini par revenir au score en seconde période d’un but signé Logvinenko sur corner. Alors il a fallu s’employer, et c’est ce que Villarreal a fait en reprenant l’avantage rapidement grâce à un exploit personnel de Bakambu, sorti du banc, avant de marquer le but du break dans la foulée par l’intermédiaire de Cheryshev sur un centre de Rodri Hernandez. C’est ça, l’expérience d’un habitué des joutes continentales, ça ne se laisse pas facilement piéger… Il faudra certainement compter encore sur Villarreal dans cette Ligue Europa cette saison.