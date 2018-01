Milan s'en sort grâce à Kessié

58

Cagliari (3-5-2) : Cragno - Romagna, Ceppitelli, Pisacane - Faragò, Ioniță, Cigarini, Barella, Padoin - Sau, Pavoletti. Entraîneur : López.



Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez - Kessié, Biglia, Bonaventura - Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gattuso.

Un penalty provoqué par Kalinić et converti par Kessié. Puis une frappe à bout portant du même buteur.Voilà comment Milan s'en est sorti ce dimanche soir sur la pelouse de Cagliari . D'abord menés par les locaux à la suite d'une frappe de Barella tout en finesse dès la huitième minute de jeu, les hommes de Gattuso ont dû se faire violence. Et comme souvent cette saison, le jeu proposé n'était pas à la hauteur des espérances.Finalement, les visiteurs ont accéléré peu avant la pause et inscrit deux pions coup sur coup grâce à leur milieu ivoirien. Le reste de la partie n'a pas été de tout repos pour les, Rodríguez étant notamment expulsé pour deux cartons jaunes (comme Barella, le premier buteur côté Cagliari ), mais la victoire est là.Les vainqueurs pointent en septième position pendant que leurs adversaires du jour se maintiennent comme ils peuvent au-dessus de la zone de relégation. Pour le spectacle, on repassera.