Milan s'en sort contre Cagliari

Par Kevin Charnay

272 minutes.Cela faisait 272 minutes que l' AC Milan n'avait pas marqué en Serie A. La dernière fois qu'unavait fait trembler les filets, c'était Gianluca Lapadula , le 4 décembre contre Crotone . Depuis, les hommes de Vicenzo Montella ont perdu 1-0 face à la Roma et ont concédé le nul 0-0 contre l' Atalanta Alors autant dire que le but de Carlos Bacca contre Cagliari ce dimanche soir a fait du bien. Surtout qu'il a fallu attendre la 88minute pour que les Milanais ouvrent enfin le score. Cette fois-ci, Lapadula s'est mué en passeur. Alors qu'il était au sol, l'Italien est parvenu à glisser malicieusement la balle vers le Colombien, qui a bien enchaîné avec une frappe croisée.Avec cette victoire, Milan consolide sa sixième place et revient à trois points du podium, avec un match en moins.