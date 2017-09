Milan s'accroche au wagon de tête

1

La machine milanaise à engranger des points semble lancée.Et même si la manière laisse à désirer, tant pis. Ce mercredi soir, l' AC Milan recevait la SPAL pour le compte de la cinquième journée du championnat italien, et il a fallu deux penaltys auxpour venir à bout de leur modeste adversaire. C'est d'abord Ricardo Rodríguez qui s'est chargé de la sentence juste avant la demi-heure de jeu, sur un penalty obtenu par Nikola Kalinić, l'homme en forme du Milan. Et un peu plus de trente minutes plus tard, c'est Franck Kessié qui a pris ses responsabilités pour transformer le péno.À part la grosse claque infligée par la Lazio il y a maintenant dix jours (4-1), Milan fait un très bon début de saison en faisant le plein de points contre les petits (victoire contre Crotone Udinese et donc la SPAL ). Résultat, les hommes de Vincenzo Montella sont désormais quatrièmes à trois points de la Juve et du Napoli.Ça fait du bien de les revoir en haut du classement, quand même.