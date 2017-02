Milan refroidi par la Sampdoria

0

Milan AC 0-1 UC Sampdoria

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelques jours après l'annonce de la blessure de « Jack » Bonaventura, une question brûlait toutes les lèvres : le Milan AC allait-il pouvoir s'en sortir sans un de ses éléments-clés ?La réponse est non. Et la sentence face à la Sampdoria de ce dimanche après-midi a de quoi laisser un goût amer dans la bouche des 31 000 spectateurs de San Siro. La domination desétait évidente mais malgré presque 70% de possession de balle, le manque de réalisme milanais aura finalement fait la différence. Le 4-3-3 aligné par Vincenzo Montella était trop fébrile et multipliait les fautes inutiles. Score nul et vierge à la mi-temps malgré la pression exercée par les hôtes. En revanche, un partout au niveau des biscottes.À la reprise, le scénario est plus ou moins similaire. Milan n'y arrive tout simplement pas. À l'heure de jeu, Suso et Kucka sont avertis coup sur coup. Le tournant du match se produit dix minutes plus tard : à la suite d'une contre-attaque menée par Filip Djuricic où Zapata se troue allègrement, Fabio Quagliarella s'écroule dans la surface après avoir été poussé par Gabriel Paletta Luis Muriel ne tremble pas et réalise le contre-pied parfait, inscrivant son huitième but de la saison.Sous tension, le club lombard subit sa septième défaite, la troisième depuis le début de l'année, et continue de stagner à la huitième place de Serie A. Comble de l'échec, Sosa est exclu juste avant le temps additionnel pour avoir reçu deux jaunes en cinq minutes.Milan a vu rouge et commence désormais à broyer du noir.