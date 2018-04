Milan ne trouve pas son roi

Dans une rencontre assez intense, Milan et Inter ne sont pas parvenus à se départager.

5

Handanović s'envole

Icardi rate l'immanquable

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci (c), Romagnoli, Rodríguez - Montolivo (Locatelli, 69e), Kessié, Bonaventura (Borini, 81e) - Suso, Çalhanoğlu, Cutrone (Kalinić, 69e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Inter (4-2-3-1) : Handanović - D'Ambrosio, Miranda, Škriniar, Cancelo - Gagliardini, Brozović - Perišić, Rafinha (Valero, 71e), Candreva (Eder, 77e) - Icardi (c). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Des plus difficiles, il en a mis à la pelle. Du haut de ses 25 ans, Mauro Icardi n'a déjà plus grand-chose à prouver quant à ses qualités de buteur. Sauf qu'un raté, ça arrive à tout le monde. Même au meilleur. Le capitaine de l' Inter l'a encore prouvé dans ce derby milanais. Idéalement servi par Candreva, l'actuel deuxième meilleur buteur de Serie A se retrouve seul aux six mètres. En face de lui, un but vide. Un cadeau, quoi. Sauf qu'Icardi se foire. Totalement. Et sa reprise file en six mètres. À 0-0 dans un derby milanais, il y a de quoi s'en mordre les doigts. Jusqu'au sang. Surtout lorsqu'il manque le même type d'occasion dans les arrêts de jeu. Une folie. Résultat, pas de troisième place pour l'Inter. Même si, finalement, le match nul n'a rien d'illogique dans cette rencontre globalement équilibrée.Une telle affiche, un mercredi, devrait se jouer à 20h45. Pourtant, c'est bien en fin d'après-midi que l' AC Milan et l' Inter s'affrontent pour le compte de la 27journée de Serie A. Mais peu importe la compétition, un derby milanais a toujours une saveur particulière. Les deux équipes rentrent d'ailleurs très sérieusement dans cette partie et si la première occasion est intériste, le premier vrai frisson est milanais sur cette tête de Bonucci que Handanović détourne au prix d'un arrêt stratosphérique. La rencontre est équilibrée, aucune des deux formations ne parvient réellement à prendre le dessus même si l' Inter le croit, l'espace d'une seconde, sauf que le but d'Icardi est refusé pour hors-jeu après visionnage de la vidéo. Aucun but à la mi-temps malgré un match plutôt agréable, le trône de Milan se jouera donc dans le deuxième acte.Les quinze minutes de pause n'ont pas altéré le rythme de cette rencontre. Surtout du côté de l' Inter . Alors que Perišić trouve le haut de la transversale de Donnarumma à peine trois minutes après le retour des vestiaires, Icardi, lui, rate l'immanquable. Seul aux six mètres, face au but vide, le capitaine de l'Inter se foire complètement et trouve le moyen d'envoyer sa reprise en dehors du cadre. Incompréhensible. Dans la foulée, les Milanais prennent le contrôle des opérations. Mais s'ils tiennent le ballon, les hommes de Gattuso n'en font rien de bien dangereux. Aucune grosse occasion à se mettre sous la dent si ce n'est ce superbe retourné victorieux de Cutrone, refusé logiquement pour hors-jeu. Finalement, seuls les, qui procèdent en contre, parviennent à créer le danger. Sans trouver la faille malgré une dernière énorme opportunité pour Icardi. Rien d'anormal, alors, que de voir les deux ennemis intimes se quitter sur un score de parité. Même si celui-ci n'arrange personne.