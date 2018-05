Milan marche sur la Fio et sera européen, Crotone file en Serie B

En dégommant la Fiorentina à San Siro (5-1), le Milan de Gattuso a arraché le dernier ticket direct pour la Ligue Europa dans son face à face à distance avec l'Atalanta, battu à Cagliari (1-0) et qui ira en tour préliminaire. Dans la terrible course au maintien, c'est logiquement Crotone qui n'a pas tenu le coup et qui retrouvera la Serie B suite à son revers à Naples (2-1).

L'équipe du sprint final : Milan AC

L'homme du money-time : Patrick Cutrone

La troisième roue du carrosse : Crotone

La statistique inutile de cette fin d'après-midi : 1000

1000 - Seko #Fofana has scored the 1000th goal of the Serie A 2017/18. Milestone. #UdineseBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) 20 mai 2018

L'adieu manqué de cette 38e journée : Christian Maggio

Après plus de 10 années passées au club, Christian Maggio fait ses adieux à la Curva B qui le salue avec une banderole "Tu es l'exemple". pic.twitter.com/3S56aMzxmE — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) 20 mai 2018

Et sinon ?

Les résultats de l'après-midi



Buts : Çalhanoğlu (23e), Cutrone (42,59e), Kalinić (49e), Bonaventura (76e) pour Milan // Simeone (20e) pour la Fiorentina

Buts : Ceppitelli (87e) pour Cagliari

But : Inglese (50e) pour le Chievo

Buts : Milik (23e), Callejon (32e) pour le Napoli // Tumminello (90e) pour Crotone

Buts : Antenucci (4(sp),52e), Grassi (50e) pour la SPAL // Kownacki (66e) pour la Samp'

But : Fofana (30e) pour l'Udinese

Buts : Pandev (80e) pour le Genoa // Falqué (30e), Baselli (58e)pour le Torino

Gattuso avait été clair en conférence de presse : si son Milan venait à battre la Fiorentina à San Siro, il «» . le moins que l'on puisse dire, c'est que ses joueurs avaient réellement envie de le voir marcher. Si Simeone Jr a failli plomber l'ambiance en début de rencontre en ouvrant le score, les Rossoneri n'ont pas fait dans le détail par la suite. Emmené par un Çalhanoğlu brillant, auteur d'un but et de trois passes décisives, Milan a écrabouillé la Fiorentina (5-1) et décroche son ticket pour l'Europa League. Un résultat qui aurait été décevant en août dernier, qui paraît presque inespéré tant les milanais reviennent de loin. Ce succès est bien entendu celui de tout un groupe, mais nul doute que tout le monde saura féliciter Gennaro Gattuso pour avoir su redresser un bateau qui partait vraiment à la dérive en jusqu'en décembre dernier. Milan verra donc l'Europe, et ce soir, on saura si l' Inter l'accompagnera ou aura gagné le droit d'aller au sein du carré VIP en LDC.Un doublé pour lui face à la Fiorentina , lui qui n'était même pas loin du triplé par ailleurs. Une première saison en Serie A qu'il termine donc avec dix réalisations au compteur, en ayant foutu sur le banc André Silva et Kalinić. Cet après-midi, on s'est encore un peu plus rendu compte pourquoi Cutrone, du haut de ses 20 ans, avait la confiance de ce Milan-là.Lorsqu'ils concédèrent le nul à domicile face à la Lazio (2-2) la semaine passée, les hommes de Walter Zenga le savaient : seul un exploit sur le terrain du Napoli pourrait les sauver de la descente en Serie B. Et contrairement à l'année dernière, Crotone n'a pas réussi son exploit. Les Calabrais ont tout donné au San Paolo, insuffisant pour autant pour renverser un Napoli qui comptait bien terminé sa magnifique saison à domicile (2-1). Crotone accompagnera donc le Hellas et Benevento dans l'antichambre de la Serie A, avec sûrement pour objectif de remonter rapidement. Mais en attendant, laissez ces hommes essuyer leurs larmes en paix, de grâce.En inscrivant un but clairement décisif à la trentième minute pour l' Udinese , le Français Seko Fofana ne savait pas qu'il avait offert le maintien à l' Udinese . Le natif de Paname ne savait sûrement pas non plus que sa réalisation était la 1000de la saison en Serie A. Ça ne sert pas à grand-chose mais c'est toujours bien de le savoir, pas vrai ?Après dix ans passés à Naples Christian Maggio a officiellement dit adieu aux. Des adieux qui ont sûrement un petit goût amer pour lui, puisque Maurizio Sarri ne l'a pas fait rentré en jeu pour sa dernière au San Paolo. On a beau avoir beaucoup d'amour pour Sarri, mais là, c'est vraiment pas cool du tout.La Sampdoria a une nouvelle fois déçu face à un petit, en se faisant torpiller sur le terrain de la SPAL qui jouait son maintien (3-1). Mirco Antenucci a claqué un doublé, et la SPAL pourra donc voir la Serie A une nouvelle fois l'année prochaine.Dans un match que probablement pas grand-monde n'a regardé, le Chievo a battu Benevento (1-0) grâce à un but d'Inglese. Savoir que le Chievo est en Serie A rassure quand même pas mal, c'est dit.